Грузия активно ищет замену российским туристам

Тбилиси, 23 июня. Посольства Грузии развернули масштабную кампанию по привлечению иностранных туристов, чтобы компенсировать потери от приостановки авиасообщения с Россией. Соответствующие видеоролики появились на страницах дипведомств Грузии в Facebook.

Власти Грузии призывают иностранцев провести летний отпуск в республике для того, чтобы компенсировать потери в туристической сфере после снижения туристического потока из РФ.

«С наступлением лета мы приветствуем вас в Грузии! В ближайшие несколько месяцев мы опубликуем информацию о путешествии, отдыхе, культуре, вине, кухне — о том, что можно будет увидеть и попробовать в Грузии», — говорится в сообщении грузинского посольства в США.

Сообщение соответствующего содержания появилось и на странице посольства Грузии в Дании, сообщает «Газета.ру». Кроме того, к кампании по продвижению туризма в Грузии подключились и бывший глава МИД страны Михаил Джанелидзе, послы Грузии в Австрии Давид Дондуа и в Литве Хатуна Салуквадзе. Они опубликовали в социальных сетях видеоролики о туризме в Грузии.

Напомним, 20 июня в Грузии начались протестные акции. Поводом для провокаций стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы пытались захватить здание парламента, травмы получили более 240 человек, более 300 были задержаны. Кроме того, провокации сопровождались нападениями на российских журналистов.

В ответ на антироссийские провокации грузинской оппозиции президент РФ Владимир Путин принял решение временно запретить российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Кроме того, многие россияне были вынуждены отказаться от поездок в Грузию, где проходят антироссийские акции, из соображений безопасности.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала антироссийские протесты. Однако после запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию Зурабишвили заявила, что российские туристы должны приезжать в страну.

Стоит отметить, что участие в организации массовых протестов в Грузии принимали представители США, которые заинтересованы в популяризации антироссийских настроений в этой стране. Об этом свидетельствуют провокационные высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии действует ряд антироссийских организаций, в том числе американский фонд «Свободная Россия» и агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development; USAID).

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что внутриполитическая борьба в Грузии представляет угрозу для российских туристов из-за неспособности грузинских властей контролировать ситуацию в стране. Парламентарий поддержал решение российского лидера приостановить авиасообщение с Грузией для того, чтобы обеспечить безопасность россиян.