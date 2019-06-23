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Девять человек пострадали в ДТП в Подмосковье

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Девять человек пострадали в ДТП в Подмосковье

Москва, 23 июня. Девять человек получили травмы в ДТП, которое произошло в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла на восьмом километре дороги Уварово — Шаховская — Клин: иномарка BMW опрокинулась в кювет. Девять человек получили травмы различной степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь. Информации о жертвах не поступало.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.

Известно, что в салоне автомобиля было 12 человек. Некоторые, по данным СМИ, ехали в багажнике.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и один пострадал при столкновении фуры с тремя легковыми автомобилями на Ленинградском шоссе в Московской области. Об этом проинформировала пресс-служба регионального ГУ МВД.

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Автор: Сергей Петров
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