Путин отметил роль фестиваля «Утро Родины» в популяризации отечественного кинематографа

Москва, 23 июня. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Второго фестиваля телевизионных художественных фильмов «Утро Родины», соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что фестиваль телефильмов «Утро Родины» успешно прошел в прошлом году, оставив у участников и зрителей яркие впечатления. Путин подчеркнул, что фестиваль запомнился интересными проектами, конкурсной программой и дружелюбной атмосферой.

«Сегодня «Утро Родины» вновь объединяет на своих творческих площадках известных российских режиссеров, актеров, сценаристов, демонстрирует лучшие телевизионные киноленты и сериалы, заряжает дальневосточников позитивной энергией и хорошим настроением», — говорится в сообщении.

Российский лидер добавил, что такие мероприятия, как фестиваль «Утро Родины», играют важную роль в популяризации достижений отечественного кинематографа, обогащают культуру и общественную жизнь России. Путин выразил уверенность, что фестиваль позволит раскрыть молодые таланты, а также укрепит контакты представителей творческой среды.

Фестиваль «Утро Родины» открылся в Южно-Сахалинске 22 июня, он продлится до 29 июня. Мероприятие позволит профессиональным деятелям получить признание, а зрителям — познакомиться с творцами, которые каждый день создают новую реальность. Победители фестиваля получат стилизованный цветок дальневосточного лотоса из костяного фарфора, который напоминает телевизионный экран.