Дамаск, 23 июня. Один человек погиб и трое пострадали при взрыве мины в провинции Ракка на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила газета al-Watan.

По информации издания, инцидент произошел в деревне Хувейджат Шанан к востоку от города Ракка.

«Один мирный житель погиб и трое других пострадали при взрыве наземной мины», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в провинции Хасака один ребенок погиб и один был ранен в результате взрыва мины, оставленной террористами запрещенной в России группировки ИГИЛ1. Погибшему ребенку было 10 лет, раненому — восемь лет. По информации СМИ, мину оставили боевики в районе деревни Абу Касаиб, которая входит в состав города Телль-Хамис.

Отметим, подобные инциденты не являются редкостью в Сирии. Террористы, покидая населенные пункты под натиском САА, закладывали взрывные устройства, причем часто — в жилых домах, пишет РИА Новости.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план в САР выступают политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.