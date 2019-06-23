В Совфеде возмутились противоречивыми словами Зурабишвили о России и россиянах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российские туристы должны приезжать в соседнюю страну, а разногласия между двумя государствами следует решать политикам.

«Туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политикам следует решать проблемы, лежащие в основе произошедшего. Решение этого вопроса подразумевает объединение территорий Грузии, и, несмотря ни на что, это не должно повлиять на туристов, население и ту мирную среду, которая есть в Грузии», — сказала глава государства.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей возмутился противоречивыми заявлениями Зурабишвили о России и ее гражданах. По словам российского парламентария, президент Грузии показала себя недипломатичным политиком.

«Ситуация, сложившаяся вокруг Грузии, искусственно создана руками грузинских критиков. Мы помним, что имели место попытки в чем-то обвинить Россию, но это звучит, откровенно говоря, смешно. Зурабишвили следовало бы проявить себя именно политиком, а не человеком, руководствующимся сугубо бытовыми взглядами, который позволяет себе публично оскорблять Россию. Она назвала нашу страну «врагом» и «оккупантом», — напоминает сенатор от Республики Крым.

По словам председателя Русской общины Крыма, экономика Грузии завязана прежде всего на Россию. В Тбилиси это понимают, но предпочитают ориентироваться на политическую конъюнктуру. Политик уверен, что это — ошибочный путь.

«Теперь вдогонку звучат уже новые высказывания. Это следствие того, что в Грузии осознают: стране без РФ будет очень сложно. Я бы сказал даже так: без России — никуда. Все эти «стремления» в Европу, НАТО не смогут заменить связей с Россией. И грузинские политики это прекрасно понимают. В конце концов, не все там такие недальновидные, я бы даже сказал, слепые, как Саакашвили. Именно он испортил отношения между Россией и Грузией», — напоминает член верхней палаты парламента.

В заключение беседы собеседник ФАН посоветовал руководству Грузии действовать более прагматично.

«Действующей грузинской власти стоило бы озаботиться восстановлением отношений между нашими государствами. Но нынешняя ситуация показала, что пока она не до конца это осознает. Вместо того, чтобы навести порядок у себя в стране и поставить на место так называемых «оппозиционеров», которые оскорбили Россию и сорвали ассамблею православия, политики им потакали. В итоге Зурабишвили получила ответ — это, с одной стороны, беспорядки в Грузии, которые направлены против граждан Российской Федерации, а с другой — это те дипломатические шаги, которые предприняла российская сторона», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, ранее глава Межпарламентской ассамблеи православия, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов во время заседания случайно сел в кресло главы парламента Грузии, что внезапно вызвало гнев радикалов. В результате протестов руководитель законодательного органа власти страны Ираклий Кобахидзе вынужден был уйти со своего поста. Судя по всему, протестные акции были инспирированы извне, об этом свидетельствует в том числе высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». Настораживает и то, что жители западных стран в социальных сетях активно поддерживают протестующих грузин.