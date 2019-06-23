Японские СМИ ждут «провала» соглашения Москвы и Токио по Курилам на G20

Токио, 23 июня. Российско-японское соглашение по спорным Курильским островам ждет провал на G20 в Осаке. По данным японского агентства Kyodo, Токио, скорее всего, не станет подписывать итоговый документ.

В качестве причины источник агентства назвал слишком «позитивный настрой» Москвы и Токио. По его словам, Москва и Токио якобы совершенно не уделили внимания спорные вопросы по поводу туризма и совместной хозяйственной деятельности на островах.

Вместо крупных инвестиционных проектов Япония предложила России только специальные прессы для сокращения объема мусора, а также создание оператора для экскурсий на острова. Москву такие маломасштабные идеи якобы разочаровали, уточняет «Федерал Пресс».

Ранее президент России Владимир Путин в интервью на канале «Россия 1» заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен, и власти планируют и дальше развивать Дальний Восток и, в частности, Южные Курилы.

Напомним, в апреле этого года стало известно о том, что стороны обсуждают перспективы совместного хозяйствования на Курилах. В планах было развитие туризма, совместная работа в области аквакультуры, ветроэнергетики и теплоэнергетики.

Токио не признает суверенитет России над Южными Курилами и требует возвращения под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Россия в свою очередь напоминает Японии, что Курилы отошли СССР по итогам Второй мировой войны.