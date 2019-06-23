LG Electronics получила патент на смартфон с встроенной в дисплей фронтальной камерой

Сеул, 23 июня. Южнокорейская компания LG Electronics получила патент на изготовление смартфона, который оснащен встроенной в дисплей фронтальной камерой. Как свидетельствуют патентные изображения, ее объектив будет располагаться в левой верхней части дисплея.

По информации портала «The-geek.Ru», патентные изображения были выданы турецким патентным институтом.

Судя по чертежам, дактилоскопический сканер будет расположен на задней панели гаджета. Кроме того, дизайн смартфона напоминает модель V40 ThinQ.

Издание отмечает, что, несмотря на утечку, эксперты скептически относятся к выходу такого смартфона от LG Electronics. Сомнения подтверждает и то, что подобной заявки на патент в других сертификационных агентствах найдено не было.

Ранее стало известно, что LG Electronics разрабатывает смартфон-книжку с прозрачным дисплеем. Патент на так называемый «Мобильный терминал» компании выдало Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO). Особенностями нового гаджета станут гибкие экраны. По словам экспертов, в сложенном состоянии смартфон будет напоминать книжку.