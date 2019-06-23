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Песков рассказал, какой вопрос станет главным на всех встречах Путина на G20

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Песков рассказал, какой вопрос станет главным на всех встречах Путина на G20

Москва, 23 июня. Все планируемые встречи президента РФ Владимира Путина на полях саммита G20 в японской Осаке будут посвящены урегулированию кризисов в мире, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что этот вопрос станет главным в повестке всех рабочих переговоров Путина на саммите.

«Именно этому будет посвящены все контакты президента, которые сейчас еще верстаются и планируются», — добавил представитель Кремля.

При этом Песков не уточнил, планируется ли встреча Путина с Трампом в Осаке. Ранее он неоднократно говорил, что со стороны США никаких импульсов по этому поводу не исходило.

«Давайте дождемся с вами «двадцатки», — сказал представитель главы государства в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, саммит G20 пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

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Автор: Игорь Федоров
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