Суфии Судана: «В наших руках огромная политическая власть»

Специальные корреспонденты Федерального агентства новостей находятся в Судане, где до сих пор оппозиция протестует против власти военных. Среди демонстрантов нередко встречаются и последователи суфизма.

11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали месяцы народных протестов. Жители страны были недовольны повышением цен на хлеб и муку, а также подорожанием топлива и острым дефицитом самых необходимых продуктов питания.

Тогдашний президент Омар аль-Башир, осознав, в каком положении он оказался, тут же распустил правительство и объявил в стране режим ЧП, который должен был продлиться год, пока не будут предприняты необходимые меры по выходу из экономического кризиса. Трон бессменно правившего на протяжении 30 лет лидера наконец зашатался. В итоге его отстранили от власти, а позже и вовсе посадили в тюрьму.

Однако в марте 2019 года участь аль-Башира еще не была столь очевидна, и взоры экспертов были направлены, прежде всего, на суфийские тарикаты (религиозные братства, объединяющие более 70% мусульманского населения Судана). Верность суфиев действующей на тот момент власти могла бы спасти политическую карьеру аль-Башира. И тот это прекрасно понимал. Поэтому всячески заигрывал перед суфийскими шейхами, обещая разобраться с салафитами (эти религиозные течения ненавидят друг друга) и «Братьями-мусульманами» (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН). Не помогло...

Суфии в политике

С точки зрения участия в политической жизни Судана суфий суфию рознь. Если один шейх в политику не лезет, посвящая все свободное время общению с Богом, то у другого политических амбиций хоть отбавляй. Вспомнить того же Мухаммада Ахмада — знаменитого суфийского шейха XIX века и руководителя авторитетнейшего ордена «Ансаров». Он провозгласил себя Махди (мессией) и возглавил армию, воевавшую за освобождение Судана от англо-египетского правления.

Сын Мухаммада Ахмада Сайид Абдур-Рахман аль-Махди — основатель одной из самых влиятельных суданских партий «Умма». А правнук Садык аль-Махди (нынешний руководитель «Ансаров») был в авангарде борьбы с президентом Омаром аль-Баширом.

Мы организовали эту революцию

«В наших руках огромная политическая власть», — говорит суфий из Омдурмана по имени Умар Исмаил.

Мы расположились в импровизированном кафе под соломенной крышей недалеко от гробницы шейха Хамада аль-Нила — авторитетного суфийского лидера XIX века. Сегодня пятница, поэтому суфии со всех концов города стягиваются к этому намоленному месту, чтобы провести зикр — ритуал поминания Всевышнего. В исламе один из главных способов приблизиться к Аллаху — непрерывно поминать его. Суданские суфии делают это крайне экстравагантным образом: пляшут, прыгают, бегают с палками, обмотанные бусами и четками. Дервиши с дредами босиком и в лохмотьях демонстрируют чудеса эквилибристики, нараспев скандируя: «Нет бога, кроме Аллаха». В общем, очень странное и насыщенное зрелище.

Но с Умаром Исмаилом мы говорили совсем не о религии.

— А можете подробнее объяснить, в чем выражается ваша политическая сила?

— Ну, во-первых, нас много. Суфии повсюду. Половина Судана — это наши братья и сестры из разных тарикатов (орденов). Мы есть в армии, полиции, во власти. Мы вас возим, лечим, готовим вам. Мы голосуем на выборах. Мы можем одобрить правителя, а можем свергнуть его.

— То есть вы поддержали суданскую революцию?

— Поддержали, конечно. Не все, но большинство. Члены нашей партии («Умма») были в первых рядах протеста. Мы фактически организовали эту революцию. По крайней мере, не дали ей угаснуть. И в итоге свергли аль-Башира. Но я считаю, что нашу победу украли. То, что сейчас происходит в стране, совсем не в наших интересах. Силы, которые претендуют на власть, нам не дружественны. Это агрессоры, светские люди, которые не боятся Бога.

— А что в ваших интересах?

— Религиозный правитель. Честный, богобоязненный. Это все, что нам нужно. Чтобы его подход к законам и жизни был согласован с нормами ислама. Чтобы он меньше говорил и больше делал. Таким был наш пророк.

Напомню, что к аль-Баширу изначально многие относились именно так. В том числе и суфии. Он был для них символом религиозного возрождения, сильной личностью, которая должна была победить коррупцию в Судане.

Складывается такое впечатление, что в этой стране бесполезно уповать на рыцарей. Они все равно превращаются в драконов. И все начинается сначала.