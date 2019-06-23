Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы

Москва, 23 июня. Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше. При этом масса и объем аккумулятора не изменились.

Представители Nokia рассказали, что новая технология позволит увеличить эффективность аккумуляторов, при этом сохранив размер. Новые батареи соответствуют требованиям устройств Интернета вещей, электромобилей и беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщили исследователи центра передовых материалов и биоинженерии SFI, созданного Nokia Bell Labs, и ученые Amber в Тринити-колледже в Дублине.

Исследователи отметили, что технология окажет значительное влияние на 5G и весь сетевой мир. Nokia уже запатентовала новую технологию, чтобы использовать ее в будущем для коммерческих решений.

Ранее сообщалось, что пользователи научились разблокировать смартфоны Nokia с помощью посторонних предметов. Пользователь отметил, что смартфон после обновления программного обеспечения начал ошибочно идентифицировать отпечатки пальцев других людей и посторонние предметы, в том числе монеты или пачку жвачки.