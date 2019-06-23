Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Москва, 23 июня. Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию с советником президента РФ Сергеем Глазьевым и комментарием «придрейфовал» в ответ на слова российского лидера Владимира Путина.

Ранее во время прямой линии Владимир Путин назвал Алексея Кудрина последним экономистом 1990-х годов. Глава государства также обратил внимание, что в своих позициях председатель Счетной палаты сблизился с давним оппонентом — советником президента Сергеем Глазьевым.

У Владимира Путина в ходе прямой линии поинтересовались, как долго у власти будут стоять «экономисты 90-х годов».

«Разве только Кудрин, и то не в полном объеме. Да и он перековался и, по-моему, дрейфует в сторону Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить», — ответил президент РФ.

Правда, добавил президент, коллеги Кудрина — «почти ученики» — возражают, что такой ход может привести к инфляции. «Пускай поспорят», — резюмировал российский лидер.