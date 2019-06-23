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Как Шойгу с помощью новейших вертолетов обеспечил безопасность России от агрессии НАТО

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Как Шойгу с помощью новейших вертолетов обеспечил безопасность России от агрессии НАТО

Российские воздушно-космические силы получили первые два вертолета Ми-28НМ («Ночной охотник», модернизированная версия Ми-28Н. — Прим. ФАН). Об этом телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор компании «Вертолеты России» Андрей Богинский, холдинг является частью Ростеха.

«Две машины уже переданы на сегодняшний день министерству обороны. Они будут подключены к проведению государственных совместных испытаний», — сказал топ-менеджер, его слова приводит телеканал «Звезда».

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Россия последовательно и поступательно работала на то, чтобы обновить свои вооружения. Огромную роль в этом процессе сыграл глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу. Парламентарий подчеркнул, что наша страна не вынашивает агрессивных планов против других государств, но при необходимости готова отразить любое нападение.

Как Шойгу с помощью новейших вертолетов обеспечил безопасность России от агрессии НАТО

«Могу сказать, что по состоянию на сегодняшний день техника в Вооруженных силах Российской Федерации была обновлена на 64%. И ВКС России в данном случае не исключение: есть и истребители нового поколения, и вертолеты Ми-28НМ. Это позволит вывести боевой потенциал наших вооруженных сил на еще более высокий уровень, который направлен прежде всего на укрепление обороноспособности», — заметил депутат Госдумы.

Он с сожалением заметил, что страны — члены НАТО продолжают наращивать свою военную мощь, причем делают это явно не с целью повышения собственной обороноспособности, а для того, чтобы при необходимости начать наступление. Наблюдая за этим, Россия вынуждена совершенствовать и модернизировать свои системы вооружений.

«Хочу подчеркнуть, что усилия нашего военно-политического руководства и стратегия национальной безопасности страны направлены прежде всего на оборонную составляющую с учетом вызовов, которые поступают со стороны стран Запада и Соединенных Штатов Америки в том числе. Мы исходим прежде всего из этого», — резюмировал Юрий Швыткин.

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Автор: Игорь Летов
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