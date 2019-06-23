Как Шойгу с помощью новейших вертолетов обеспечил безопасность России от агрессии НАТО

Российские воздушно-космические силы получили первые два вертолета Ми-28НМ («Ночной охотник», модернизированная версия Ми-28Н. — Прим. ФАН). Об этом телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор компании «Вертолеты России» Андрей Богинский, холдинг является частью Ростеха.

«Две машины уже переданы на сегодняшний день министерству обороны. Они будут подключены к проведению государственных совместных испытаний», — сказал топ-менеджер, его слова приводит телеканал «Звезда».

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Россия последовательно и поступательно работала на то, чтобы обновить свои вооружения. Огромную роль в этом процессе сыграл глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу. Парламентарий подчеркнул, что наша страна не вынашивает агрессивных планов против других государств, но при необходимости готова отразить любое нападение.

«Могу сказать, что по состоянию на сегодняшний день техника в Вооруженных силах Российской Федерации была обновлена на 64%. И ВКС России в данном случае не исключение: есть и истребители нового поколения, и вертолеты Ми-28НМ. Это позволит вывести боевой потенциал наших вооруженных сил на еще более высокий уровень, который направлен прежде всего на укрепление обороноспособности», — заметил депутат Госдумы.

Он с сожалением заметил, что страны — члены НАТО продолжают наращивать свою военную мощь, причем делают это явно не с целью повышения собственной обороноспособности, а для того, чтобы при необходимости начать наступление. Наблюдая за этим, Россия вынуждена совершенствовать и модернизировать свои системы вооружений.