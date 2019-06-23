Песков рассказал о реакции Путина на несправедливые вопросы

Москва, 23 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, не выводят ли Владимира Путина из себя жесткие и иногда несправедливые вопросы.

«Нет. Он эмоционально реагирует на вопросы, которые не соответствуют действительности. Это не значит, что Путин на это злится», — сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что это значит, что президент действительно очень эмоционально объясняет суть тех или иных принятых решений, которые могут не понимать.

«Как же люди не понимают, мы говорим, показываем, мы привлекаем СМИ для того, чтобы они рассказывали о тех решениях, которые принимаются», — добавил он в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, в этом году традиционная прямая линия с президентом РФ стала уже 17-й по счету. Глава государства успел ответить на 81 вопрос. По фактам многих обращений были начаты проверки правоохранительных и надзорных органов.

Отметим, что интересовались у президента и о том, не надоело ли ему реагировать на «мелкие вопросы». В ответ глава государства заявил, что вопросы о судьбах людей, не могут быть мелкими.