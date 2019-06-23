Гузеева рассказала о мучениях из-за жесткой диеты

Москва, 23 июня. Российская телеведущая, звезда шоу «Давай, поженимся» Лариса Гузеева рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при соблюдении жесткой диеты.

Гузеева объявила войну лишним килограммам несколько недель назад. Телеведущая рассказала в Instagram, что намерена следовать собственной диете. По словам Гузеевой, она будет питаться только полезными продуктами, в том числе рыбой, фруктами и кашей.

Однако борьба с жиром дается звезде нелегко, она пожаловалась на мучения из-за ограниченного рациона. Гузеева рассказала своим подписчикам, что отправилась на рынок, чтобы найти продукты, которые ей не надоели.

«Продолжается моя борьба с жиром. Уже не знаю, что готовить, из чего готовить. Все противно, все надоело. Решила выбрать белок и какую-нибудь зелень», — пожаловалась актриса.

Ранее телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева поделилась секретом эффективного похудения. Малышева рассказала, что самая лучшая диета в мире — средиземноморская. Телеведущая добавила, что еда является своего рода наркотиком, с которым сложно бороться, а спорт, по ее словам, якобы не особо помогает в похудении. Малышева обратила внимание на то, что средиземноморская диета — это более килограмма зелени ежедневно. Также в рацион должны входить бобовые, крупы, рыба, морепродукты и оливковое масло.