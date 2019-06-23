Хореограф Загитовой извинился перед американкой Гомез, обвинившей его в плагиате

Москва, 23 июня. Американский хореограф Джоджо Гомез обвинила российскую фигуристку Алину Загитову в плагиате.

По словам Гомез, Загитова украла у нее хореографический номер к песне Bad Guy. В своем Instagram танцовщица обратилась к хореографу Загитовой Даниилу Глейнхаузу, с иронией заметив, что она была польщена тем, как он вдохновился ее работой, но «в следующий раз не надо воровать».

«Лучше наймите меня и оплатите билет до России», — добавила она.

Глейхенгауз в ответ признался, что использовал некоторые движения из хореографии Гомес. По его словам, он увидел их в ролике на You Tube, и они ему очень понравились.

«Позже я показал эту хореографию Алине, после чего мы и начали программу с этими движениями», — поведал он в своем аккаунте в Instagram.

Кроме того, Глейхенгауз принес Гомез публичные извинения за то, что не спросил разрешения за их использование танцевальных па. Хореограф добавил, что восхищается Гомез, а также выразил надежду, что в будущем они смогут сотрудничать.

«Я приглашаю тебя в Россию . Беру все затраты по переезду и проживанию на себя», — пообещал он.

Как отмечает телеканал 360, ранее Загитову обвинили в плагиате фанаты фигуристки Евгении Медведевой. Их недовольство вызвал выбор композиции Bad Guy для новой показательной программы Загитовой. По словам поклонников, это любимая песня Медведей, а Загитова просто подражает сопернице.