Вместе с «Россией» под алыми парусами: чем запомнился обновленный праздник петербургских выпускников

Грандиозный праздник выпускников «Алые паруса», который отгремел в Санкт-Петербурге в одну из самых коротких ночей, с 23 на 24 июня, прошел в 2019 году в обновленном формате. Главная новинка праздника — выпускников петербургских школ провожал в большую жизнь отечественный корабль — бриг «Россия» — под неизменными алыми парусами. Название брига как нельзя лучше отражало девиз праздника «Алые паруса» этого года: «Вместе с Россией». Таким образом, патриотическая составляющая праздника стала в этом году определяющей.

Президент поздравил выпускников

Выпускные вечера, с которых у вчерашних школьников начинается путь во взрослую жизнь, проходят в эти июньские дни по всей стране. С началом этого трудного и прекрасного пути российских выпускников поздравил президент России Владимир Путин.

«Впереди у вас много забот. Главное — это определиться с профессией, поступить в выбранное учебное заведение и стать отличными, грамотными, востребованными специалистами. Гордитесь нашей великой Родиной, и она обязательно будет гордиться вами! Дерзайте! Верьте в себя, дорогие выпускники! Пусть вам всегда сопутствует удача, а настойчивость и трудолюбие помогут вам осуществить самые заветные мечты. В добрый час!» — напутствовал вчерашних школьников Владимир Путин.

Самый главный в России выпускной бал, как известно, проходит на малой родине президента — в Санкт-Петербурге. Но сегодня «Алые паруса» — праздник отнюдь не только городской. На него традиционно приглашают медалистов из других городов, приезжают зарубежные гости.

Наши «Алые паруса» известны далеко за пределами страны, праздник отмечен наградами престижных международных конкурсов, а дни его проведения — один из главных «манков» для миллионов туристов, которые в короткие белые ночи ежегодно посещают наш прекрасный город.

Так было и на этот раз: десятки тысяч юных участников праздника и около двух миллионов зрителей пришли на берега Невы насладиться феерическим шоу — прохождением брига «Россия» под алыми парусами под грандиозный салют и пиротехническое шоу, сопровождаемое звуками классической музыки.

История праздника

Праздник «Алые паруса» ведет свою историю из советских времен. Более полувека назад — в 1968 году — в одну из самых коротких ночей года по Неве впервые прошло судно под алыми парусами, которое стало символом начала пути вчерашних школьников в большую жизнь. На борту корабля стояла девушка в образе Ассоль — любимой героини советских школьниц, наперекор всему дождавшейся исполнения своей заветной мечты.

Повесть-феерия Александра Грина «Алые паруса» о непоколебимой вере и всепобеждающей мечте, о том, что каждый может своими руками сотворить чудо, была написана в трудные революционные и послереволюционные годы. Повесть стала особенно популярной после экранизации 1961 года Александра Птушко с блистательными Анастасией Вертинской (которая тогда сама была школьницей) и Василием Лановым в главных ролях.

Корабль под алыми парусами, который прошел по Неве в 1968 году, стал символом праздника выпускников советских школ. Традиция просуществовала несколько лет, но вскоре сошла на нет: уже в 1977 году алые паруса стали «сухопутными» (праздник перенесли на стадион имени Кирова), а через два года красивый образ и вовсе исчез и был забыт на четверть века.

Возрождение традиции

Традиция была возрождена через 26 лет — в 2005 году, благодаря воле и совместным усилиям акционерного банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Возрожденный праздник состоялся 24 июня 2005 года и с тех пор проводится каждое лето.

Отметим, Пятый канал — не только инициатор и неизменный организатор праздника, который всегда проходит на высочайшем уровне. Наши коллеги с Пятого федерального канала ежегодно ведут трансляцию праздника в прямом эфире, и аудитория тех, кто виртуально присоединяется к «Алым парусам», растет каждый год. Сейчас это около десяти миллионов телезрителей, не считая тех, кто следит за трансляцией Пятого в соцсетях и на YouTube.

По Неве под алыми парусами: от галиота «Секрет» до брига «Россия»

Образ трехмачтового галиота «Секрет» из книги «Алые паруса» для ленинградских-петербургских школьников воссоздавали несколько судов.

Как рассказывают историки, в 1968 году по Неве под алыми парусами прошло отечественное судно «Металлист». Затем в этой роли выступали трехмачтовая каравелла «Нева», а также шхуны «Ленинград» голландской постройки и созданный в Финляндии «Кодор».

В обновленном формате праздника с 2005 года под алыми парусами по Неве сначала ходил отечественный фрегат «Штандарт», точная копия первого петровского судна. Затем в этой роли выступали знаменитые учебные суда — построенный в Польше фрегат «Мир» и советская шхуна «Юный балтиец».

С 2010 по 2018 год в «Алых парусах» неизменно участвовал шведский бриг Tre Kronor, полюбившийся петербуржцам.

Но настало время двигаться дальше — и с нынешнего года под алыми парусами будет ходить отечественное судно: двухмачтовый бриг «Россия» со смешанным парусным вооружением и с полностью российским экипажем, который впервые принял участие в празднике выпускников. А поскольку порт приписки брига «Россия» — Петербург, судя по всему, эта традиция будет продолжена.

Невский как большая концертная площадка

Праздник выпускников превратил главную улицу Петербурга — Невский проспект — в большую концертную площадку. По случаю «Алых парусов» Невский стал пешеходным, предоставив свои тротуары и мостовую для десятков музыкальных коллективов — как любительских, так и полупрофессиональных. Люди гуляли, фотографировались и просто радовались жизни.

Веселье на Невском продолжалось всю ночь, даже после того, как праздник «Алые паруса» завершился. Отметим, в этом году в день праздника во всем городе действовал запрет на продажу алкоголя, и это как нельзя лучше сказалось на атмосфере торжества. Не было ни пьяных, ни битых бутылок, а естественный при большом скоплении людей мусор городские службы убирали оперативно, в течение всей ночи.

Бал на Дворцовой: политики и звезды поздравили выпускников

Как приходил знаменитый бал выпускников на Дворцовой площади, подробно рассказывать не будем: кто был — не забудет, кто не был — все равно не поверит. Скажем только, что погода в этом году не подвела, так что многие девушки смогли блеснуть выпускными нарядами. Некоторые, конечно, к ночи озябли, но преданные спутники делились с одноклассницами пиджаками, да и танцы согревали. Короче, все прошло весело, ярко, шумно и креативно.

Еще до начала официальной части как говорится на разогреве для пришедших пораньше выпускников выступили десятки музыкальных коллективов. Молодые люди танцевали, делали селфи с родителями, делились планами друг с другом и с журналистами.

Шоу на Дворцовой площади официально стартовало в 22 часа с поздравлений и напутствий выпускникам от руководства города и от почетных гостей из Москвы. Теплые напутственные слова для вчерашних школьников нашли временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица, выступившие перед началом концерта.

«Мы гордимся вами! Вы достигли больших успехов в учебе. Большое спасибо вашим родителям, наставникам, учителям», — сказал Беглов, обращаясь к вчерашним школьникам.

После этого губернатор ударил в колокол, и праздник начался.

Ведущими праздничного музыкального представления по традиции были Иван Ургант и Даша Александрова. Ургант, кстати, в Питере уже больше недели, и многие петербуржцы и гости города смогли увидеть, как он снимает свое знаменитое ежевечернее шоу, которое выходит на Первом канале.

Хедлайнерами концерта на Дворцовой в этом году были звезды Евровидения Сергей Лазарев и Полина Гагарина. В ходе концерта выпускников поздравляли такие популярные у молодежи звезды, как Маркус Рива, Владимир Пресняков, Марсель, Лера, Кравц, Зара, Алексеев, #2Маши, Burito и другие.

Гремел концерт и на стрелке Васильевского острова, куда могли попасть все желающие.

Грандиозное шоу на Неве

Пробиться с Дворцовой площади на одноименную набережную было непросто, хотя все это пространство было отдано исключительно выпускникам. Но тем, кто обязательно хотел увидеть грандиозное шоу на Неве, это удалось, и они не прогадали.

Ровно в 00.40 в акватории Невы стартовал свето-пиротехнический спектакль и трехмерное мэппинг-шоу, сценой для которого стали знаковые архитектурные красоты Северной столицы.

Традиционной кульминацией праздника стал грандиозный фейерверк, который предварял и сопровождал дебютный проход по Неве нового символа «Алых парусов» — брига «Россия». Проход нового символа праздника сопровождала совершенно новая программа пиротехнического шоу, которое в этом году поразило своей масштабностью и было продолжительнее, чем раньше.

Созданию поистине фееричного зрелища способствовала одна из впечатляющих новинок этого года: на великолепном Троицком мосту были заранее установлены девять высотных башен, некоторые высотой более 33 метров, которые использовались для запусков фейерверков. В акватории Невы «поддержку» им оказывали 13 пиротехнических сооружений, с которых огненные залпы салютовали бригу «Россия» под алыми парусами.

Юные зрители приветствовали проход брига радостными криками, фонарики телефонов, с которых пробившаяся к парапетам молодежь снимала шоу, соперничали по яркости с огоньками фейерверков. Короче, те, кто видел, не забудут никогда.

Завершив проход от Троицкого моста до стрелки Васильевского острова, бриг развернулся и с протяжными прощальными гудками прошел вдоль набережной, провождаемый аплодисментами выпускников.

Город встретил новый день умытым

Праздник продолжался до утра, которое в эти короткие дни в Петербурге начинается уже в три часа. Благодаря тому, что метро работало всю ночь, все, кто хотел, смогли более или менее спокойно добраться до дома. Особых правонарушений отмечено не было, этому способствовал запрет на продажу алкоголя в районе проведения праздника и серьезный досмотр на входе в зону для выпускников.

Вообще, Росгвардия сработала на отлично: давки и каких-то эксцессов благодаря слаженным действиям правоохранителей, многие из которых сами ненамного старше выпускников, удалось избежать. Кроме того, петербургская полиция заранее успешно предотвратила планировавшиеся во время праздника провокации.

Если касаться не только высоких тем, отметим один немаловажный момент: городские власти позаботились, чтобы туалетов хватало, во всяком случае, в зоне, отданной выпускникам, их было вполне достаточно, чтобы избежать больших очередей.

После праздника выпускники отправились отсыпаться, а в Петербурге начался обычный рабочий день. И городские службы сделали все, чтобы утром в понедельник петербуржцы увидели город чистым, умытым, готовым к новому дню.