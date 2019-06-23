Неспособность властей Грузии решить внутриполитические проблемы угрожает туристам из РФ

Москва, 23 июня. Внутриполитическая борьба в Грузии представляет угрозу для российских туристов из-за неспособности грузинских властей контролировать ситуацию в стране, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«К сожалению, та обстановка, которая сегодня происходит в Грузии, она реально угрожает жизни наших туристов», — заявил Чепа в комментарии РИА Новости.

По словам депутата, радикально настроенные грузинские активисты, даже если их не так много, используют все возможные пути, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

«Это внутренняя борьба, будем говорить, между двумя партиями — это «Европейская Грузия» и «Грузинская мечта», — подчеркнул депутат.

Чепа добавил, что решение президента РФ Владимира Путина временно запретить российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля является необходимой мерой для защиты россиян. В настоящий момент грузинские власти неспособны обеспечить безопасность туристов и решить внутриполитические проблемы. Парламентарий напомнил, что в прошлом году Грузию посетили более 1,8 млн человек, отношения между странами стали налаживаться.

Протестные акции начались в Грузии 20 июня. Поводом для провокаций стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы пытались захватить здание парламента, травмы получили более 240 человек, более 300 были задержаны. Кроме того, провокации сопровождались нападениями на российских журналистов.

Очевидно, что участие в организации массовых протестов в Грузии принимали представители США, которые заинтересованы в популяризации антироссийских настроений в этой стране. Об этом свидетельствуют провокационные высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии действует ряд антироссийских организаций, в том числе американский фонд «Свободная Россия» и агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development; USAID).

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ранее выразил мнение, что власти Грузии стараются переложить ответственность за собственную недееспособность на Россию. Грузинские власти делают это «безосновательно по сути и оскорбительно по форме», отметил Косачев.