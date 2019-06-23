Миронов призвал запретить Грузии импортировать вино в Россию

Москва, 23 июня. Россия должна ввести экономические санкции против Грузии в связи с антироссийскими провокациями в Тбилиси, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Заявление политика появилось на официальном сайте «СР». По его мнению, помимо временного прекращения авиасообщения с Грузией, нужно подумать о других мерах. Адекватной реакцией, по словам политика, станет запрет на импорт грузинских товаров в Россию, прежде всего в части поставок сельскохозяйственной продукции.

Миронов считает, что сейчас антироссийские выпады делает не только грузинская оппозиция, но и официальный Тбилиси.

Глава «эсеров» с возмущением заявил, что импорт вина и продуктов из Грузии – это просто «благотворительность в отношении экономики этой страны» причем за счет российских производителей. Миронов подчеркнул, что раз Тбилиси не ценит эти «жесты доброй воли», но никакого смысла поддерживать дальнейшие торговые отношения с Грузией нет, учитывая последовательно проводимую ей антироссийскую политику, пишет РИА Новости.

Миронов напомнил, что президент Грузии вместо того, чтобы извиниться перед Москвой, наоборот, обвинила в беспорядках Россию.

«Это говорит о том, что русофобией в одинаковой степени заражены как правящие круги Грузии, так и их оппоненты», — добавил он.

Напомним, 20 июня Тбилиси захлестнули антироссийские акции протеста. Участники беспорядков пикетировали парламент и выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Митинг разгоняли силами спецназа. В ход пошли слезоточивый газ и резиновые дубинки. 21 июня протесты продолжились. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

21 июня президент РФ подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Подписанию указа предшествовало заявление Саломе Зурабишвили. Она назвала Россию «врагом», заявив, что она якобы заинтересована в общественном расколе страны.

Слова Зурабишвили поражают, учитывая то, что по имеющимся данным, за организацией беспорядков в Тбилиси стоит не только местная оппозиция, но и США. Известно, что в Грузии давно работают несколько общественных фондов, которые не скрывают своей антироссийской направленности.