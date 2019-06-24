Десятки сирийских семей возвращаются в родные дома в Восточной Гуте

Дамаск, 24 июня. Десятки семей, которые жили во временной резиденции в Аль-Дуйере, начали возвращаться в свои дома в деревни и города Восточной Гуты, которые сирийская армия возвратила при поддержке российской стороны. Об этом сообщает специальный корреспондент ФАН.

«У нас 50 семей, которые не смогли вернуться, потому что их дома полностью разрушены, и у них нет возможности их восстановить», — сказал Ибрагим Хассун, директор жилищного центра в районе друзов Дамаска.

По словам Хассуна, у правительства есть полный план реконструкции этих районов, чтобы вернуть то, что было до войны.

Директор центра добавил, что он урегулировал свою ситуацию совместно с государством, и сейчас живет так же, как это было за девять лет до войны. Свои двери снова открыли фабрики, которые вновь заработали в промышленной зоне Адры. В индустриальном городе работают более 25 женщин и около 10 мужчин.

Хассун сказал, что услуги, предоставляемые центром, такие как водоснабжение и электроснабжение, доступны. Мы жалуемся на некоторую помощь, потому что их количество очень мало по сравнению с прошлыми годами. Школы открыты и принимают всех учащихся, но их число значительно сократилось из-за их возвращения беженцев в свои родные районы после освобождения от вооруженного терроризма.

Число выездов из центра деревень в Сакбе, Масрабе и Хамури достигло более 300 человек, в дополнение к отъезду около 100 человек из центра Аль-Двир в Адаме в город Дума.

Он отметил, что отъезд семей, желающих вернуться в свои дома, продолжается, поскольку для их доставки в их города были выделены специальные транспортные средства.

Ранее сообщалось, что десятки сирийцев продолжают ежедневно возвращаться с иорданской территории через пограничный переход «Насиб» в провинции Даръа из лагерей беженцев. Затем они возвращаются в районы, контролируемые сирийской армией, освободившей их от терроризма.