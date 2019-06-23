Песков заявил, что вопросы прямой линии в ближайшие дни получат главы регионов и ведомств

Москва, 23 июня. Поступившие на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы будут отправлены в ближайшее время губернаторам и министрам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в рамках программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит телеканале «Россия-1».

По его словам, в настоящее время все вопросы систематизируются, после чего они будут разосланы губернаторам и министрам, которые владеют информацией по конкретным темам.

«За вчерашний день мне позвонили несколько губернаторов, некоторые министры и попросили по своей области массив перекинуть. Соответственно сейчас пройдет два-три дня, мы это систематизируем, и мы желающим начнем раздавать», — объяснил Песков.

Он подчеркнул, что работа по решению вопросов, поступивших на прямую линию с президентом, продолжается в течение всего года.

Также Песков отметил, что прямая линия является уникальным во всем мире проекте, который не решились перенять европейские государства.

Напомним, 17-я по счету прямая линия с президентом России длилась в этом году 4 часа 17 минут. Глава российского государства Владимир Путин ответил на 81 вопрос. Во время беседы с россиянами лидер РФ коснулся тем, связанных с национальными проектами, доступностью детских садов, смягчением антинаркотического законодательства. Также Путин ответил на вопросы граждан о зарплатах, лекарствах, бизнесе и санкциях.