Москва, 23 июня. Против действующего президента США Дональда Трампа, который намерен баллотироваться на второй срок, в правящих кругах Вашингтона развернули масштабную кампанию. Сейчас ситуацию в Штатах можно охарактеризовать как «внутриполитический хаос», считают эксперты. Депутат Госдумы Юрий Швыткин и член Совета Федерации Владимир Джабаров рассказали, чего стоит ждать от выборов президента США, намеченных на 2020 год.

Ранее стало известно, что Трамп принял решение выдвинуть временно исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на пост министра обороны страны. При этом нынешний исполняющий обязанности главы американского оборонного ведомства Патрик Шанахан проработал в должности лишь полгода — с 1 января. Как писало Федеральное агентство новостей, это не первые кадровые перестановки на высших должностях в США: за два с половиной года президентства Трампа мир успел увидеть смену главы американского Госдепа, главы администрации Белого дома, а также две смены советников президента по национальной безопасности. Также Дональд Трамп сменил ключевых сотрудников американской разведки: в отставку ушли бывшие руководители ЦРУ и ФБР. Ситуация сложилась таким образом, что от первоначальной команды нынешнего американского президента, которая пришла с ним в Белый дом в начале 2017 года, практически никого не осталось.

Как рассказал Владмир Джабаров в комментарии «iReactor», сейчас кампания, которая развернулась против Трампа в правящих кругах США, в каком-то смысле является следствием его ошибочных кадровых решений. Сенатор считает, что изначально — на заре президентства — команда была подготовлена неправильно. Именно на этом фоне и возникали то один, то другой скандал. Однако сейчас это уже в прошлом: до новых выборов президента США осталось менее полутора лет, и Трампу нужно к ним подготовиться.

Джабаров добавил, что за время нахождения у власти действующий глава Штатов смог добиться определенных успехов во внутренней политике, однако в Вашингтоне против него развязана масштабная кампания. Ее главная цель — побольнее ударить по репутации политика. И в этих условиях Трампу следует вести себя осторожно и не поддаваться на провокации.

«Он готов противостоять истеблишменту. В плане экономики у Трампа есть определенные успехи. Все об этом говорят, но с точки зрения имиджевой составляющей авторитета на внутриполитической арене ему не хватает. В связи с этим сейчас очень важно не допустить масштабного конфликта, который может быть развязан в угоду личным интересам одной из сторон этой борьбы», — сказал Владимир Джабаров.

Как отмечают эксперты, сейчас становится очевидным, что Трамп, в случае своего переизбрания на пост президента, сосредоточится на решении внутренних проблем Соединенных Штатов. При этом его ключевой соперник на грядущих выборах — Джо Байден — вероятнее всего пойдет по стопам Хиллари Клинтон, которая была оппоненткой Трампа на выборах 2016 года, и продолжит откровенно агрессивную антироссийскую политику. Именно поэтому противостоящий американскому истеблишменту Трамп — в каком-то смысле — оптимальный вариант для отношений Москвы и Вашингтона.

Такой позиции придерживается заместитель председателя комитета Государственной думы России по обороне Юрий Швыткин. По его мнению, деятельность Клинтон на посту президента США нанесла бы непоправимый ущерб российско-американским отношениям.

«Если говорить о возможной победе Клинтон в 2016 году, то лично мое мнение в том, что политика Клинтон по отношению к России была бы более агрессивной и деструктивной. Она носила откровенно русофобский характер и могла привести к серьезным негативным последствиям», — объяснил депутат.

Как пишет «iReactor», фактически Хиллари Клинтон является тем самым представителем истеблишмента, который привык в своей деятельности опираться на принципы глобализма, рассчитывать на поддержку мировой финансовой элиты и пользоваться теневыми методами во внешней политике.

Эксперты ранее отмечали, что если бы в 2016 году победа на выборах президента США досталась Хиллари Клинтон, России и всей планете пришлось бы намного сложнее. Как отмечал политолог-американист, доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин, при поддержке истеблишмента, склонного доверять демократам и ненавидеть республиканцев, Клинтон, вероятнее всего, продолжила бы агрессивную политику 44-го президента США Барака Обамы. За время своего президентства он запомнился тем, что разжигал по всему миру оранжевые революции. Эксперт также считает, что Клинтон продолжила бы угрожать России, инициируя новые санкции, поддерживая политику Киева по отношению к народу Донбасса, и т. д.

Хиллари Клинтон также запомнилась тем, что была одним из инициаторов широкой поддержки «арабской весны» и оппозиционных исламистских сил в постсоветской Средней Азии — Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане, Туркмении, что могло привести к дестабилизации всего региона и росту террористической угрозы на границе с РФ, напомнил американист. Кроме того, она была одной из активных сторонниц государственного переворота на Украине. Бывший президент Украины Петр Порошенко и антироссийски настроенный украинский бизнес административно и финансово поддержали предвыборную кампанию Клинтон. Домрин добавил: понятно, что на грядущие выборы она баллотироваться не будет, однако выдвигаться будут люди, которых она поддерживает.

Однако, по словам депутата Юрия Швыткина, как бы там ни было, исход новых президентских выборов в Штатах никак не повлияет на политический курс России. Москва, напомнил он, всегда готова к конструктивному диалогу с США, несмотря на хаос на американской внутриполитической арене.