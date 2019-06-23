Песков оценил возможность встречи Путина и Трампа на саммите G20

Москва, 23 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Пресс-секретарь главы государства в ответ на вопрос о встрече Путина и Трампа призвал дождаться саммита G20, который пройдет в японской Осаке в конце июня.

«Давайте дождемся с вами «двадцатки», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, отвечая на вопрос, рассчитывает ли российский лидер вернуться с саммита «с миром», Песков подчеркнул, что этой теме будут посвящены все международные контакты президента России.

«У меня нет сомнений, по крайней мере, этому и будут посвящены все контакты президента, которые сейчас еще верстаются и планируются», — добавил Песков.

Ранее глава Белого дома заявлял, что намерен встретиться с российским президентом на саммите в Осаке. При этом в Кремле сообщили, что пока не получали официального запроса на проведение полноформатной встречи. Песков не исключил, что лидеры РФ и США могут пообщаться «на ногах» в рамках саммита. Пресс-секретарь российского президента добавил, что в сложившейся ситуации на международной арене полноформатная встреча лидеров двух стран необходима.

Президент РФ в воскресенье заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но США должны сами решить, готовы ли они делать шаги вперед в этом направлении. Российский лидер добавил, что Кремль готов подождать, пока США созреют для возобновления отношений. Путин также выразил мнение, что устройство политической системы США не позволяет главе Белого дома реализовать многие вещи. При этом российский лидер обратил внимание на то, что «многое зависит от политической воли».