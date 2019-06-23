Наташа Королева поразила поклонников нарядом из 90-х

Москва, 23 июня. Российская певица Наташа Королева удивила поклонников стильным образом прямиком из 90-х годов. Исполнительница рассказала, что раритетные вещи хранила почти 30 лет в своем гардеробе.

Стильные вещи из 90-х годов снова входят в моду. Королева, которая выступает на сцене уже 27 лет, решила воспользоваться веяниями моды и раскопала в своем гардеробе настоящий винтаж, который был актуален в начале 90-х годов.

«Как удачно что я в своих закромах раскопала раритеты из реальных 90-х! Юбка, кружевные велосипедки, пояс и пиджак! Все Винтаж с 27-летним стажем!» — написала певица в Instagram.

Певица добавила, что больше всего обрадовалась тому, что смогла без труда поместиться в одежду, которую носила на заре своей карьеры. Королева призвала модниц не спешить выкидывать одежду, которая выходит из моды, ведь через несколько десятилетий она может снова пригодиться.

Королева выступила на сцене с песней «Символ юности». Певица порадовала поклонников кружевными велосипедками, пиджаком и стильной юбкой, которую дополнила поясом от Versace.

Ранее эстрадная певица в честь своего дня рождения решила порадовать поклонников танцем в откровенном наряде. В социальной сети Instagram она опубликовала видеоролик, где предстала перед подписчиками в розовом парике и желтом жакете.