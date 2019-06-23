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Наташа Королева поразила поклонников нарядом из 90-х

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Наташа Королева поразила поклонников нарядом из 90-х

Москва, 23 июня. Российская певица Наташа Королева удивила поклонников стильным образом прямиком из 90-х годов. Исполнительница рассказала, что раритетные вещи хранила почти 30 лет в своем гардеробе.

Стильные вещи из 90-х годов снова входят в моду. Королева, которая выступает на сцене уже 27 лет, решила воспользоваться веяниями моды и раскопала в своем гардеробе настоящий винтаж, который был актуален в начале 90-х годов.

«Как удачно что я в своих закромах раскопала раритеты из реальных 90-х! Юбка, кружевные велосипедки, пояс и пиджак! Все Винтаж с 27-летним стажем!» — написала певица в Instagram.

Певица добавила, что больше всего обрадовалась тому, что смогла без труда поместиться в одежду, которую носила на заре своей карьеры. Королева призвала модниц не спешить выкидывать одежду, которая выходит из моды, ведь через несколько десятилетий она может снова пригодиться.

Наташа Королева поразила поклонников нарядом из 90-х

Королева выступила на сцене с песней «Символ юности». Певица порадовала поклонников кружевными велосипедками, пиджаком и стильной юбкой, которую дополнила поясом от Versace.

Ранее эстрадная певица в честь своего дня рождения решила порадовать поклонников танцем в откровенном наряде. В социальной сети Instagram она опубликовала видеоролик, где предстала перед подписчиками в розовом парике и желтом жакете.

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Автор: Сергей Петров
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