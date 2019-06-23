Песков рассказал, как работают с поступившими на прямую линию обращениями россиян

Москва, 23 июня. Работа с обращениями россиян к президенту РФ Владимиру Путину, поступившими во время прямой линии, продолжается в течение всего года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что речь идет о сотнях тысяч ситуаций, в которые должны вмешаться мэр, главы района и так далее.

«Все равно за год их невозможно обработать. То есть, работа продолжается в течение всего года», — пояснил он в эфире телеканала «Россия-1».

Песков добавил, что за вчерашний день ему уже позвонили несколько губернаторов и министров и попросили «по своей области массив перекинуть».

«Сейчас пройдет два-три дня, мы это систематизируем, и мы желающим начнем раздавать», — добавил он.

Напомним, в этом году традиционная 17-я по счету прямая линия с Путиным состоялась 20 июня и продолжалась 4 часа 8 минут. Глава государства успел ответить на 81 вопрос. Всего на прямую линию поступило около двух миллионов обращений.