Песков рассказал, чем закончилась история с утерянной запиской для Путина

Москва, 23 июня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в передаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», чем закончилась история с потерянной запиской, которую президент вспомнил в ходе прямой линии этого года.

«По крайней мере, те, кто потерял записку, больше ничего не терял, можно с уверенностью это сказать. А женщину так и не нашли», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, Путин безжалостен в вопросах, касающихся обращения к нему граждан страны. Песков отметил, что президенту РФ иногда передают обращение на кусочках бумаги, завернутые в газеты какие-то письма. Он обратил внимание на то, что когда автомобиль доезжает или до воздушного судна, или до места проведения совещания, Путин вызывает помощников, и спрашивает, где письмо.

При этом пресс-секретарь отметил, что Путин «откровенен с людьми, и когда ему задают откровенный вопрос, он искренне на него отвечает». Помимо этого, президент остро чувствует свою ответственность перед людьми и полагает, что с ними необходимо быть предельно откровенным.

Российскому президенту нравятся вопросы, в которых присутствует юмор, резюмировал Песков.

Напомним, 20 июня в Москве прошла ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным. Глава РФ за 4 часа 16 минут ответил на 81 вопрос.