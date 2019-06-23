Полиция предупредила петербуржцев о возможных провокациях на «Алых парусах»    

Санкт-Петербург, 23 июня. Полиция предупредила жителей Петербурга и гостей города о возможных провокациях в день проведения праздника для выпускников «Алые паруса». В ведомстве попросили с пониманием отнестись к усилению мер безопасности в городе, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В связи с проведением в Санкт-Петербурге 23 июня праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» полицией будет принят ряд мер ограничительного характера, направленных на обеспечение правопорядка и высокого уровня безопасности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В правоохранительных органах отметили, что прежде всего речь идет об ограничении дорожного движения в Северной столице, а также проведении досмотровых мероприятий. Праздник традиционно состоится на Дворцовой площади, также мероприятия пройдут на Дворцовой набережной, в Петропавловской крепости и на Стрелке Васильевского острова. По данным организаторов, на прилегающих к праздничным площадкам территориях частично ограничат движение.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в полицию поступила информация о возможных провокациях, направленных на дестабилизацию общественного порядка.

«Заверяем, что полиция Петербурга будет действовать строго в рамках законодательства, а все усилия, направленные на нарушение правопорядка, будут жестко пресекаться», — подчеркнули в ведомстве.

Порядок в ходе празднования «Алых парусов» в Петербурге будут обеспечивать более 2,2 тысячи сотрудников Росгвардии, еще 30 катеров будут дежурить на воде. Следить за соблюдением дорожного движения будут 170 патрульных экипажей ГИБДД.

Устроить провокацию в день «Алых парусов», когда в Петербург приезжают выпускники со всей России, намерены активисты движения «Весна». Провокаторы решили пойти по стопам своих московских единомышленников и омрачить праздник петербуржцам. Ранее в Москве либеральная общественность устроили несогласованный митинг якобы в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.

Стоит отметить, что к активистам «Весны» лично обратился глава Петербурга Александр Беглов. Он попросил «Весну» отказаться от провокационных мероприятий в день выпускников и не портить праздник жителям города. Более того городские власти решили пойти на встречу активистам и согласовали акцию в Удельном парке. Однако провокаторы решительно отказались от проведения законного митинга и теперь намерены провести незаконный марш в центре города.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, комментируя решение «Весны» сорвать праздник петербуржцам, призвал сотрудников полиции держать ухо востро. Парламентарий также напомнил горожанам и о скандальных инцидентах с провокаторами, в том числе с Владимиром Казаченко, который подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

«Как мы помним, многие активисты «Весны» страдают различными формами расстройств интимного характера. Были задержаны некоторые активисты, которые занимались различными непотребствами с несовершеннолетними», — напомнил Милонов.

Милонов также предложил провокаторам провести «совершенно никому не нужную программу, которая уже неактуальна, в другой день». Депутат предположил, что «группки подобных политических извращенцев» как Казаченко могут начать домогаться до выпускников.