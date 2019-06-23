Боевики «Ан-Нусры»* используют беспилотники для провокаций против ВКС РФ в Сирии

Дамаск, 23 июня. В составе террористической группировки «Тахрир аш-Шам», находящейся под управлением запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1», появился отряд специалистов по сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами. Беспилотники «Ан-Нусры» базируются на северной окраине города Маарет ан-Нумар в провинции Идлиб и неоднократно совершали вылеты для нападения на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в соседней провинции Латакия.

От базы беспилотников террористов до «Хмеймима» — около 70 километров. Ударные беспилотники боевиков достигают периметра обороны базы за несколько минут. Ни одному из беспилотных летательных аппаратов еще не удалось нанести урон российским силам — однако боевики продолжают атаки, как из тактических, так и из политических соображений, поскольку им важно показать, что они способны «противостоять» могучей России.

На вооружении «беспилотной» бандгруппы стоит около 50 ударных аппаратов — в большинстве своем самодельных, собираемых из иностранных комплектующих, доступных на рынке. Модернизированные беспилотники мирного назначения, снабженные боеприпасами, используются боевиками, чтобы наносить удары по особо важным объектам правительственных сил на севере Хамы и в Латакии.

Как сообщают источники Федерального агентства новостей, на базе, созданной на основе старого промышленного комплекса к северу от Маарет ан-Нумана, боевики производят ремонт тех беспилотников, которым повезло вернуться с вылета. Эффективность применения самодельных вооруженных беспилотников не слишком высока — мощную систему ПВО «Хмеймима» не способен преодолеть ни один из них, сирийские войска в большинстве случаев также успешно уходят от ударов. Лишь в некоторых случаях беспилотникам удается попасть в цель — как правило, здания или неподвижно стоящие объекты. Однако массированная атака с помощью беспилотников может представлять опасность. Правда, для того, чтобы хотя бы долететь до «Хмеймима», потребуется «рой» из 300-500 летательных аппаратов.

Тот факт, что для размещения этой «беспилотной» бандгруппы главари боевиков вывделили значительные ресурсы на территории, огражденной высоким забором, говорит о том, что выполняемые ей задачи считают важными. Концентрация такого количества беспилотных аппаратов в одном месте говорит о том, что террористы готовятся к новым провокациям.

1 Организация запрещена на территории РФ.