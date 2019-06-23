Рассуждения США об ограниченной ядерной войне назвали опасными в МИД РФ

Москва, 23 июня. Рассуждения США о том, что ядерная война может быть ограниченной, является весьма опасной практикой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Ранее в мае помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг заявил, что ядерное оружие малой мощности необходимо США для «сдерживания России». Разработка и размещение ядерных зарядов малой мощности предусмотрена ядерной доктриной Штатов, принятой при президенте США Дональде Трампе.

В СМИ также появились заявления зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Пола Селвы, который, как отметили в МИД РФ, попытался обосновать планы по оснащению баллистических ракет подводных лодок Trident ядерными боезарядами пониженной мощности мифической «угрозой» нанесения Россией ядерного удара по территории США.

Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, у России нет никаких отклонений от доктринальной установки, которая строго фиксирует два гипотетических сценария, при которых возможно применение ядерного оружия.

«И быть не может. Мы считаем рассуждения о том, что ядерная война может быть ограниченной, весьма опасной практикой, дестабилизирующей международную обстановку и подстегивающей многие страны к наращиванию своих арсеналов в ядерной области», — передает РИА Новости слова Рябкова со ссылкой на газету «КоммерсантЪ».

Он добавил, что в США в случае с концепцией так называемого «ограниченного удара» сначала пошла волна обвинений в адрес России. По словам дипломата, это — определенный поведенческий стандарт и алгоритм, который использует американская сторона.

«Обвинять других в том, что они сами предпринимают, понимая, что это является отходом от ранее согласованных договоренностей, общепринятых норм и принципов международного права, но при этом находить виноватых, возлагать вину на других», — пояснил Сергей Рябков.

По его словам, Штаты не только начинают внедрять концепции, которые подразумевают возможность «победы в ядерной войне», но и развивают средства варьируемой мощности. Среди таких — средства крайне малой мощности, которые могут предназначаться для применения на поле боя.

Кроме того, добавил Рябков, нынешняя администрация США изначально объявила, что не намерена добиваться ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). При этом Штаты понимают, что без ратификации документ никогда не вступит в силу. Однако, по словам дипломата, американский национальный полигон в Неваде держат в готовности к возобновлению испытаний, а по линии разведуправления Пентагона администрация США раскручивает тему, якобы Россия совершает действия, которые не вписываются в требование моратория на ядерные взрывы.