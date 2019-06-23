Сирия, 23 июня. ВВС Сирии атакуют боевиков в Идлибе и Латакии, «Лива аль-Кудс» потеряла лидера в Дейр-эз-Зоре. В Хаме боевики инициировали пожар в полях. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: атакуют расположения радикалов в районе города Кабана в Латакии и на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивается ударами с группировкой «Джейш аль-Изза» в Хаме.

«Джейш аль-Изза»: обстреляла из ракетных установок подразделение сирийской армии в Хаме.

Курды: провели рейд с обысками и задержаниями на востоке Дейр-эз-Зора.

«Лива аль-Кудс»: в Дейр-эз-Зоре лишилась одного из лидеров.

Провинция Латакия

Как сообщает Twitter-канал Aleppo AMC, в районе города Кабана военно-воздушные силы Сирии совершили еще один боевой вылет, чтобы атаковать укрепрайоны и склады оружия группировки «Тахрир аш-Шам» и союзной ей «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в РФ). Информация о потерях джихадистов пока что выясняется. Ранее утром боевикам уже были нанесены точечные удары с воздуха на склонах Курдских гор.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сегодня в регионе вновь состоялись рейды курдских отрядов, проводимые с целью выявления «спящих ячеек» террористической группировки. Источник в сети Twitter (Deir Ezzor 24) сообщает, что «демократические силы» провели рейд с обысками и задержаниями в поселке Хармушия, расположенном на западе провинции.

Источник также передает сообщение о смерти одного из лидеров палестинского ополчения «Лива аль-Кудс», поддерживающего законное сирийское правительство - Фаузи Хамза, по прозвищу «Абу Тарек». В официальном заявлении был указано, что Абу Тарек скончался во время выполнения своих обязанностей, но причина смерти не названа.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжили наносить удары по опорным пунктам радикалов на юге Идлиба. В ходе нескольких боевых вылетов были атакованы расположения джихадистов в районе поселка Карса, Сафухан и города Маарет-Хурма, как передает портал Masar Press Net.

В районе поселка Аль-Наджия боевики обстреляли расположения сирийской армии из ракетных установок. Сообщения о потерях в рядах сирийской армии пока не поступало.

Провинция Ракка

Как сообщает новостное агентство Masar Press Net, один мирный житель скончался на месте и еще трое были доставлены в госпиталь с ранениями разной степени тяжести в результате взрыва противопехотной мины в деревни Хавиджа-Шхун. Мина могла быть оставлена боевиками ИГИЛ1, при отступлении из Ракки в 2017. Напомним, что большая часть провинции была оккупирована курдскими формирования «Демократических сил Сирии» (SDF). Курды заявили о полной победе над ИГИЛ на подконтрльных им территориях, но так и не провели должны образом разминирование занятых ими территориях.

Провинция Хама

Как сообщает военный источник в сети Twitter Syrian Reporters, джихадисты группировки «Джейш аль-Изза» обстреляли подразделение Сирийской арабской армии у поселка Сальхаб, но в результате обстрела поселка загорелись сельскохозяйственный угодья, куда упало несколько зажигательных снарядов. Сейчас пожар пытаются потушить своими силами фермеры. Жертв среди мирного населения или военнослужащих сирийской армии нет. Сейчас сирийская армия ведет ответный огонь по позициям боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)