Дамаск, 24 июня. Сирийские силы безопасности обнаружили множество оружия и боеприпасов, в том числе произведенное Израилем, в городе Ялда в южных пригородах Дамаска. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Это произошло во время завершения операций по обеспечению безопасности районов, очищенных сирийской арабской армией от терроризма.

Источник в службе безопасности заявил, что во время обыска, а также после сбора информации, полученной жителями городов Баббила и Бейт-Сахм, был проведен осмотр фермы, захваченной когда-то террористами.

В штаб-квартире, принадлежащей незаконным вооруженным группировкам, было обнаружено некоторое количество оружия и боеприпасов, в том числе иностранного производства.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Источник указал, что оружие и боеприпасы включали в себя 14,5-мм пулемет, 5-мм пистолет, штурмовую винтовку B-10, а также наступательные и оборонительные ручные гранаты, включая бомбы израильского производства, различные боеприпасы 23 мм, 32 мм, 14,5 мм, боеприпасы 12,7 мм.

Это далеко не первый случай, когда сирийские военные натыкаются на оружие и боевые припасы террористов в освобожденных провинциях. Так, совсем недавно сообщалось, что силы безопасности Сирийской Арабской Республики изъяли большое количество боеприпасов, спрятанных в одной из штаб-квартир террористических организаций на севере Хомса.