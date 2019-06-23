Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10s появился в Федеральной базе США

Москва, 23 июня. Южнокорейская группа компаний Samsung зарегистрировала новую модель смартфона Galaxy A10s в базе Федеральной комиссии по связи Соединенных Штатов.

В базе новинка появилась под кодовым названием SM-A107F. Дата презентации смартфона к настоящему моменту неизвестна. Однако есть информация, что у телефона будет двойная камера и сканер отпечатка пальца на задней панели. У предыдущей модели этих элементов нет.

Напомним, у Galaxy A10 есть 6,2-дюймовый дисплей Infinity-V с разрешением HD+. Также у смартфона фирменный процессор Exynos 7884, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти.

Ранее сообщалось, что Samsung планирует выпустить два новых смартфона в рамках линейки Galaxy R — один получит поддержку 5G, а второй оснастят мощной камерой.