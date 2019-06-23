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Ребенок подорвался на мине боевиков ИГ в провинции Хасака

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Ребенок подорвался на мине боевиков ИГ в провинции Хасака

Дамаск, 23 июня. Один ребенок погиб и один получил ранения в результате взрыва мины, оставленной террористами запрещенной в России группировки ИГИЛ1.

Трагедия произошла в провинции Хасака на северо-востоке Сирии, сообщила местная газета «Аль-Ватан». По данным издания, погибшему ребенку 10 лет, раненому — 8 лет. Уточняется, что мина была оставлена боевиками в районе деревни Абу Касаиб, входящей в состав города Телль-Хамис.

К сожалению, мирные сирийцы часто гибнут в результате взрыва мин и других устройств, которые террористы закладывали в жилых домах во время своего отступления из освобождаемых населенных пунктов, пишет РИА Новости.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Сергей Петров
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