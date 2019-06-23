Песков назвал уникальным проектом прямую линию с Путиным

Москва, 23 июня. Прямая линия является уникальным во всем мире проекте, который не решились перенять европейские государства. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью программы «Москва. Кремль. Путин» на телевизионном канале «Россия 1».

По его словам, прямая линия — это уникальный проект во всем мире.

«Расскажу вам любопытную вещь. Где-то в 2007 или 2008 годах к нам в администрацию приходили из разных европейских стран несколько делегаций, которые просили рассказать, как происходит это уникальное общение в прямом эфире Путина с народом», — рассказал пресс-секретарь главы российского государства.

Он обратил внимание на то, что делегации планировали попробовать организовать аналогичный формат общения с гражданами в своих странах, но так и не решились на такой шаг.

По словам Пескова, делегации отказались от такого мероприятия.

«Спасибо большое, не думаем, что нам стоит пробовать», — привел он слова одной из делегаций.

Напомним, прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным состоялась 20 июня и длилась 4 часа 16 минут. Глава государства по окончании мероприятия поблагодарил за все заданные вопросы и поступившие обращения.

Специальная программа вышла в 17-й раз. Для проведения прямой линии был выбран Гостиный двор в Кремле. За указанное время Путин успел ответить на 81 вопрос.