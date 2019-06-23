Неймар успокоил футболистов «Барселоны» коротким сообщением

Париж, 23 июня. Бразильский форвард французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар в личной переписке сообщил футболистам испанской «Барселоны», что планирует вернуться в каталонскую команду. Об этом пишет издание sport.es.

По информации ресурса, игроки сине-гранатовых проявляют активный интерес к тому, как продвигаются переговоры о возвращении 27-летнего бразильца Неймара в стан «Барсы». Указывается, что нападающий якобы отправил некоторым футболистам короткое сообщение следующего содержания: «Успокойтесь, я вернусь».

Представляющие интересы Неймара агенты выкупили его контракт у испанской «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро, после чего он перешел в стан французского «ПСЖ». На этой неделе издание Le Parisien сообщило, что парижане готовы отпустить игрока сборной Бразилии как минимум за 300 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Неймар, который пропустил несколько месяцев из-за травмы, провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в его активе 23 гола. Соглашение форварда с парижским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, в апреле текущего года Неймар ударил одного из болельщиков на трибуне «Стад де Франс» после финала Кубка Франции, в котором парижане неожиданно проиграли в серии пенальти «Ренну».