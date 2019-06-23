Полиция задержала провокаторшу, устроившую вброс c «фальсификацией подписей» в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 июня. Автор видеоброса — провокации в отношении временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова — Ольга Гусева задержана в Петербурге.

По данным источника ФАН, Гусева была задержана в рамках расследования уголовного дела. Других подробностей пока нет.

Ранее представителями оппозиции в Сети была распространена видеозапись крайне сомнительного происхождения. На ее кадрах запечатлена якобы фальсификация подписей в поддержку кандидатуры Беглова на предстоящих выборах губернатора Северной столицы.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал провокацию в свой адрес. Он подчеркнул, что его штаб не имеет никакого отношения к происходящему на кадрах видеозаписи, и обратился к правоохранительным органам с призывом разобраться в сложившейся ситуации. В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что проверят информацию о «фальсификации» подписей, и подчеркнули, что делать выводы пока преждевременно.

Александр Беглов намерен идти на выборы главы города как самовыдвиженец. Для регистрации в избиркоме ему необходимы подписи минимум 2% избирателей Петербурга.

Штаб общественной поддержки Александра Беглова сообщил, что сбор подписей в поддержку кандидата завершен. По информации штаба, необходимое количество подписей для регистрации в избирком уже собрано, и в данный момент проводится проверка подписных листов.

По последним данным, Гусеву доставили в 16-й отдел полиции, на данный момент ее уже отпустили.