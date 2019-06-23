Шепелеву пришлось грубо нарушать правила авиакомпаний из-за «собачьей истерики»

Москва, 23 июня. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что ему пришлось грубо нарушать правила авиакомпаний из-за «собачьей истерики». Так он охарактеризовал поведение своей домашней питомицы — собаки по кличке Лу — на борту самолета.

По словам Шепелева, Лу боится авиаперелетов. Он рассказал, что первый свой рейс собака перенесла сносно, однако все последующие перелеты стали «сущим кошмаром»: питомица выла, грызла переноску, лаяла и всячески рвалась на свободу.

«Пассажиры, конечно, сочувствующе кивали, но было очевидно, что собачья истерика бесит не меньше, чем младенец, ревущий весь полет», — написал Дмитрий Шепелев в своем аккаунте в Instagram.

Телеведущий рассказал, что никакие уговоры его собаке не помогали. Чтобы успокоить Лу, Шепелеву пришлось нарушать правила поведения пассажиров на борту.

«По правилам, в полете запрещено доставать животное из клетки. Я прятал несчастную под свитер, скрывал от стюардов за спиной, пихал между креслами», — признался Шепелев.

Телеведущий рассказал, что ему эта ситуация надоела и он обратился к ветеринару. Врач рекомендовал давать собаке успокоительное, выписал рецепт и заверил шоумена, что полет должен пройти идеально. Однако очередной рейс, куда Шепелев взял с собой Лу, задержали, и к моменту вылета действие лекарства на собаку прекратилось.

«Скоро нам улетать. Я купил новую клетку, несколько месяцев бросал туда вкусняшки и пару раз брал Лу в ней в приятные путешествия. Но что-то я тревожусь. Новая волшебная таблетка в запасе у меня, конечно, тоже есть, но совсем не хочется. Что посоветуете?» — спросил Шепелев своих подписчиков.

Напомним, Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с певицей Жанной Фриске. В 2013 году у них родился сын Платон. Исполнительница умерла спустя два года после рождения малыша.