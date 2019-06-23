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Болтон заявил, что Иран не должен обзавестись ядерным оружием

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Болтон заявил, что Иран не должен обзавестись ядерным оружием

Иерусалим, 23 июня. Иран не должен обзавестись ядерным оружием, заявил в воскресенье помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

«Иран хочет приобрести ядерное оружие. Есть признаки, которые свидетельствуют о том, что Иран не ищет мира… У Ирана не может быть ядерного оружия», — цитирует Болтона государственное израильское радио Kan.

Нетаньяху заявил, что агрессивная политика Ирана усилилась «сразу после того, как были сняты рестрикции в отношении Тегерана после заключения ядерной сделки».

Болтон прибыл в Иерусалим для участия в трехсторонней встрече с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым и председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом 24-25 июня. В дипломатическом ведомстве России ранее указали, что встреча будет приурочена к вопросу урегулирования кризиса в Сирии и ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что советники Трампа уговаривали его нанести точечные удары по Ирану. По данным издания The Wall Street Journal, президент США отказался проводить военную операцию в отношении Ирана.

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Автор: Сергей Петров
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