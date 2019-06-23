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Пользователи Сети раскритиковали Слепакова за неудачную шутку про зарплаты врачей

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Пользователи Сети раскритиковали Слепакова за неудачную шутку про зарплаты врачей

Москва, 23 июня. Пользователи Сети не оценили шутку о зарплатах врачей резидента Comedy Club Семена Слепакова, который разместил соответствующее фото в своем профиле в Instagram.

На снимке Слепаков стоит в медицинской одежде на фоне люксовой иномарки. 

«А говорят, у нас врачам мало платят», — подписал артист фотографию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А говорят у нас врачам мало платят.

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Подписчики Слепакова раскритиковали его за неудачную шутку, отметив, что ироничные комментарии на эту тему совершенно неуместны.

«Нашел, над кем издеваться», — возмутился подписчик.

«Слепаков, теряешь чувство юмора», — посетовал другой.

«Первый раз не смешно. Наверное, потому что я врач. Работаю в трех больницах, в результате набегает хоть какая-то сумма для более-менее нормальной жизни», — написал пользователь под ником var792.

«Вы, будучи медийным человеком, хоть и в комедийной интерпретации, могли бы это не высмеивать, а помочь тем, кто нуждается в лечении здоровья, имея возможность», — предложил один из подписчиков артиста.

«Не смешно. Может, в Москве врачи получают хорошую зарплату и могут позволить ездить на таких машинах, но в провинциях совсем не так. Я врач, стаж 20 лет, получаю в среднем 25 тыс.», — рассказал amid3000.

«Это сложная тема для обсуждения, как показали комментарии», — резюмировал пользователь Сети.

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube удалил непристойный клип на песню музыканта Семена Слепакова о Руслане Боширове и Александре Петрове.

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Автор: Сергей Петров
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