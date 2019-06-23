Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с «антиоккупационными» лозунгами

Тбилиси, 23 июня. Футболисты «Торпедо» из Кутаиси, тбилисского «Локомотива» и «Рустави» вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в «антиоккупационных» футболках.

Игроки «Торпедо» появились на стадионе имени 26 мая в Цхалтубо в черных футболках с надписями об «оккупации» Россией части Грузии. Команды «Локомотива» и «Рустави» вышли на поле стадиона «Михаил Месхи — 2» в белых футболках с такими же «антиоккупационными» лозунгами, сообщает «Грузия Online».

Отметим, что за использование политических лозунгов в любой форме международная организация ФИФА может отстранить спортсмена от участия в соревнованиях на два матча, а также оштрафовать его на сумму более 5 тыс. долларов. Так, в июне прошлого года игроки сборной Швейцарии Джердан Шакири и Гранит Джака были оштрафованы за демонстрацию политических взглядов во время матча группового этапа ЧМ с командой Сербии.

Оба спортсмена имеют косоварское происхождение. Во время празднования победы в матче они изобразили взмах крыльев орла — символа Албании. Помимо этого на одной из бутс Шакири был изображен флаг Косово.

В июле 2018 года хорватский защитник Домагой Виде получил предупреждение ФИФА за «лозунг украинских антироссийских националистов», который он произнёс после матча с российской сборной. При этом в сентябре того же года УЕФА не усмотрела никакого политического подтекста в новой форме сборной Украины. На новых комплектах под фамилиями игроков разместили лозунг «Слава Украине».

Как сообщалось ранее, протестные акции в Тбилиси начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию МАП, сидя в кресле спикера парламента Грузии. К беспорядкам в Тбилиси, по некоторым данным, причастна не только местная оппозиция, но и США. Дело в том, что в настоящее время в Грузии работают несколько фондов, не скрывающих антироссийского характера своей деятельности.

Президент РФ Владимир Путин в целях безопасности россиян в свете возможных провокаций подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию.