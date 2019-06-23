Министры иностранных дел и обороны РФ и Египта встретятся в Москве

Москва, 23 июня. Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Египта состоятся в Москве 24 июня. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что с российской стороны в переговорах будут участвовать глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Каир на встрече представят глава МИД Египта Самех Шукри и министр обороны республики Мохаммед Ахмед Заки.

Главы ведомств проведут раздельные встречи, а также совместное заседание в формате «два плюс два».

«Египет — один из ведущих партнеров России в арабском мире. Наши страны связывают отношения многопрофильного партнерства, опирающиеся на традиции дружбы и всестороннего сотрудничества, в основе которого лежат принципы уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга», — говорится в комментарии МИД РФ.

В министерстве иностранных дел сообщили, что на переговорах в Москве стороны обсудят ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Акцент будет сделан на сирийском и ливийском кризисах, положении в Судане, проблематике безопасности в районе Персидского залива и ближневосточном урегулировании.

Сообщается, что особое внимание участники встречи планируют уделить вопросам укрепления военного и военно-технического сотрудничества Москвы и Каира, взаимодействию в рамках борьбы с терроризмом и вопросам нераспространения оружия массового уничтожения.