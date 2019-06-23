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Сирийские племена встретились в Алеппо, чтобы оказать поддержку САА и Асаду

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Сирийские племена встретились в Алеппо, чтобы оказать поддержку САА и Асаду

Дамаск, 23 июня. Сирийские племена вновь заявили о своей поддержке сирийской правительственной армии перед лицом террористических организаций,они также выступили против незаконного иностранного присутствия на сирийской территории и планов, направленных на подрыв ее единства и независимости.

Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), находящемуся в данный момент в республике.

В заключительном заявлении своей второй встречи, состоявшейся в городе Алеппо, племена подчеркнули необходимость сохранения единства и целостности сирийской территории под руководством президента Башара Асада, а также недопущения нанесения ущерба ее единству, а также неприятие иностранного присутствия на сирийской территории, особенно на севере и северо-востоке, Силы, незаконно проникшие в Сирию, являются оккупационными и должны уйти.

«Мы никому не позволим реализовать какие-либо планы, которые подорвали бы единство Сирии или изменили бы ее географический район. Сирийский народ — единственный, кто уполномочен решать свое будущее. Сирийские территории принадлежат их народу, который не принимает иностранных захватчиков», — заявил один из участников встречи. 

Племена вновь обратились с призывом отменить односторонние принудительные экономические меры, введенные Соединенными Штатами и другими странами в отношении сирийского народа, они подчеркнули необходимость содействовать возвращению сирийских беженцев, в том числе тех, кто проживает в лагерях Эр-Рукбан и Аль-Хавл, а также необходимость расширения ООН и ее гуманитарных организаций до сирийцев.

Племена и кланы призвали укрепить концепцию народного сопротивления, предоставив арабским и курдским национальным племенам возможность выполнять свою роль в укреплении человеческих отношений и формировании культуры диалога и взаимопонимания, чтобы помешать колониальным планам и тем, что заговорщики на севере и северо-востоке стремятся восстановить власть государства во всех восточных провинциях.

Племена и кланы призвали помиловать всех тех, кто не запятнал их руки кровью, и продолжать регулировать положение бойцов, которые сбежали от обязательных и резервных служб.

Сегодня состоялась вторая встреча сирийских племен в отеле «Аш-Шахба» в Алеппо, в рамках которой была оказана поддержка сирийской арабской армии в ее войне с терроризмом и подтверждено лидерство президента Асада.

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Автор: Мохамад Жарбуа
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