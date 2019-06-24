Корреспонденты ФАН выяснили, как и на что живут сербы в Косово

Корреспонденты Федерального агентства новостей побывали в Сербии, а затем в крае Косово после недавнего обострения там межнациональной напряженности. Мы постарались разобраться, в какой обстановке живут простые сербы в Северной Митровице, какие планы на жизнь строят и какой поддержки ждут от РФ.

Напомним, в России обратили пристальное внимание на обстановку в Косово после того, как 28 мая силы местной специальной полиции ROSU провели рейд на север края. В его ходе были задержаны 23 человека (в том числе семь сербских полицейских), а российский представитель Миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков был серьезно избит. В итоге его госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде, а глава МИД РФ Сергей Лавров выразил решительный протест против провокационной политики, проводимой руководством Республики Косово.

В ходе поездки в Косово корреспонденты ФАН поговорили со многими жителями, представляющими едва ли не все местные социальные страты. Наша цель состояла в том, чтобы выяснить — чем живут и дышат местные сербы, не собираются ли они переезжать из края, реагируя на постоянное давление албанцев. Одним из наших собеседников стал Василий Стоилькович, преподаватель кафедры русского языка и литературы в филиале Приштинского университета в Северной Митровице.

— Расскажите, как живут простые сербы в Косовской Митровице, с какими проблемами сталкиваются, чем жизнь в этом городе отличается от жизни в любом другом?

— В отличие от всех остальных сербских населенных пунктов и областей в Косово, Северная Митровица с окрестностями — это не анклав. Однако нам и здесь всегда что-то угрожает. Все в курсе, что недавно тут произошел инцидент (силовой рейд косовской полиции, в ходе которого был избит член Миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. — Прим. ФАН). Но, к счастью, все-таки Митровица не до конца «освоена» албанскими властями края. Здесь параллельно существуют законы и Республики Сербия, и так называемой «Республики Косово».

Тем не менее Приштина еще не отказалась от идеи ввести свою полную власть на этой территории, поэтому мы находимся в постоянном напряжении от этого. Жизнь здесь вроде бы вполне нормальная — люди свободно передвигаются по городу (по крайней мере, по его северной части). Сербы спокойно могут поехать в «материковую» Сербию, у них по пути не возникнет никаких проблем. Кроме того, сербы здесь свободно учатся и работают. Правда, что касается работы, то уровень безработицы действительно высокий. По неофициальным данным, она достигает 25% трудоспособного населения. Государственные учреждения — это единственное место, куда могут устроиться работать местные жители, ну, еще есть небольшая сфера услуг и торговля. Как и все городские жители, мы сталкиваемся здесь с коммунальными проблемами.

— А в чем состоят эти проблемы?

— В первую очередь это водоснабжение. Поскольку северная часть города получает воду из южной части, то очень часто бывают случаи, когда албанцы воду отключают. Правда, в последнее время ситуация стабилизировалась, но в недавнем прошлом это было ужасно, особенно летом. Сейчас Республика Сербия построила сюда новый водопровод, его запуск ожидается к концу июня этого года. Так что надеемся, у нас проблем с водой больше не будет.

— Если говорить о снабжении электричеством и об оплате коммунальных услуг, кому вы платите?

— У нас существует двойная система, многие коммунальные вопросы не урегулированы еще. Так что живущие в Северной Митровице сербы никому не платят за эти услуги. Счета за электричество нам регулярно приходят, но практически никто по ним не платит (потому что сербы не признают «Республику Косово». — Прим авт.).

— Насколько сильны здесь ограничения для сербов? Например, насколько свободно вы можете поехать на юг Косово или перейти мост и посетить супермаркеты в Южной Митровице?

— Вы знаете, албанцы проводят хитрую политику. Они специально построили эти крупные супермаркеты рядом с мостом, который разделяет город. Так что сербам это совсем не далеко, и они туда спокойно ходят, пополняют бюджет албанцев. Я, честно говоря, тоже туда хожу иногда или езжу на машине. Но все равно — чувство небезопасности есть постоянно, хотя пока никаких неприятностей не случалось. Я могу сказать, что относительно спокойно хожу в молл, но дальше, вглубь южной части города не пошел бы.

— Почему?

— Ну чем дальше, тем более небезопасно это для меня, потому что я серб. Уверен, что и все остальные жители разделяют мое мнение.

— А что, на ваш взгляд, может там случиться?

— Не знаю, что именно там может случиться. Но мне достаточно того, что у меня есть это ощущение небезопасности, оно не дает мне чувствовать себя спокойно. Да и зачем вообще сербам ходить туда? Нам туда незачем идти.

— Вы предполагаете, что албанцы там могут вас избить или вообще убить?

— Ну, бывали такие случаи. Это то, что нас отталкивает, мешает спокойно туда ходить.

— А может ли сербское население поехать, например, на юг Косово?

— Да, многие люди ездят туда. Но только на машинах с косовскими автомобильными номерами. Если будут сербские номера, то последуют неприятности.





— Чувствуется ли все-таки здесь, в Косово, какая-то ограниченность пространства для сербов? Чувство, что вот здесь ты можешь свободно находиться, а вот там — уже нет?

— Да, конечно, все это есть. Я сам не из Косовской Митровицы, я родом из города Гнилане, это тоже в Косово. Это город, в котором раньше, до войны, проживало около 18 тысяч сербов, а сейчас живет около 50 человек всего. Среди них мои родители, они живут будто в чужом городе, знакомых на улице не встретить. Единственное, что для нас свое — это наш дом и двор. В остальном вокруг албанцы.

— Есть ли проявления агрессии или игнорирования со стороны остального албанского населения?

— Бывали такие случаи. Но, знаете, албанцы уже привыкли к тому, что в их городе живут сербы, что они вынуждены по разным причинам приходить в город. И они сейчас перестали, по-моему, относиться к нам так агрессивно-враждебно, как это было раньше. С другой стороны, они считают: «Косово — это наше, оно независимое, нам больше от сербов ничего не нужно, лучше их больше не трогать». По крайней мере, так они ведут себя для международной общественности, чтобы там думали, что они хорошие.

— Какой средний доход у жителя Косовской Митровицы, кем люди работают?

— В большинстве случаев население работает в государственных учреждениях — больницах, школах, университетах, налоговых службах. За работу в тех учреждениях Митровицы, которые действуют в составе Республики Сербия, Белград выплачивает даже больше денег, чем за ту же работу в «материковой» Сербии. Это такой стимул людям, чтобы они оставались здесь и не уезжали.

— Сколько составляет этот «стимул»?

— Около 400-500 евро в месяц. Те, кто работает за эти деньги, могут жить здесь довольно прилично. Но есть в Митровице немало людей, которые нигде не работают. Они или занимаются частным бизнесом, или живут на пособие от государства. Оно, правда, совсем небольшое, составляет 100-150 евро.

— Вы преподаете русский язык в Косовской Митровице. Кто его изучает, с какими целями и каково отношение к России в целом?

— Отношение к России крайне позитивное. РФ для нас как старший брат. Наши упования о сохранении Косово в составе Сербии — больше на Россию, чем на правительство Сербии. Белград хочет разграничить, поделить Косово с албанцами. То есть окончательно сдать наши позиции, признать, что большая часть Косово — это не Сербия.

В самом городе русский язык массово не изучали до войны. Такое состояние сохраняется до сих пор. По-моему, только в одной начальной школе Митровицы изучается русский язык. Однако есть университет, есть кафедра русского языка, где учатся молодые сербы, изучают его. Надо, конечно, повлиять на руководство большинства школ, чтобы они ввели обязательное изучение русского языка.

— Для нас кажется парадоксом, что и здесь, и в Белграде отношение к России очень хорошее, но при этом практически никто не говорит по-русски.

— Увы, это правда. Но зато в остальной части Косово во всех школах русский язык обязателен для изучения. Косовская Митровица, скорее, отклонение от этого правила. Во всех анклавах Косово и Метохии южнее Митровицы во всех школах обязательно изучается русский язык. Во многом это дело традиции, там и раньше он изучался, а здесь предмет должен быть постепенно введен в школьную программу.

— На ваш взгляд, жизнь сербов в Косово, их психологическое состояние, нынешняя нестабильность, неурегулированность различных вопросов — является ли это результатом вмешательства Запада и Америки во внутренние дела нормального европейского государства?

— Вся эта ситуация в Косово возникла из-за Америки, из-за ее политики. А также из-за позиции Евросоюза и в какой-то мере правительства Сербии, которое стремится сейчас в ЕС любой ценой. Все это в целом стало причиной острого кризиса, межнационального конфликта, в конце концов, войны. А нынешнее положение дел в Косовской Митровице является только рефлексом, отголоском всей этой ситуации. И чем это может закончиться, мы еще увидим.

— Согласны ли вы с тем, что там, куда вмешивается Америка, возникает нестабильность, неуверенность, конфликты и все это делается специально?

— Увы, это происходит во всем мире. Но мы, сербы, имели «счастье» почувствовать эту политику прямо на себе. Из-за американского вмешательства НАТО бомбила нас в конце 1990-х, затем Америка активно поддержала албанских боевиков и правительство в Приштине, теперь поддерживает их позицию, что Косово — «независимое государство». Все это сербов не устраивает... При этом Америка умудряется позиционировать себя внутри Сербии как «партнер сербского государства», «друг» и т. д. Это выглядит неприятно, но все понимают — мы же маленькая страна и агрессивно противостоять большим государствам не можем.

— На ваш взгляд, стоит ли руководству Сербии так сильно стремиться в ЕС? Ведь из-за нынешних проблем Евросоюз в обозримом будущем не планирует принимать новых членов, и в итоге может просто получиться обман.

— Да, конечно, многие в Сербии разделяют мнение, что в ближайшем будущем ЕС ожидает развал. Но на уровне правительства мы стремимся к этой цели еще с 2000 года, а с последней сменой власти это стало основной государственной политикой, ключевым трендом. С другой стороны, Евросоюз постоянно вводит все новые требования для Сербии, и они в каком-то смысле даже лицемерные. Брюссель считает Косово независимым. И одно из условий принятия нашей страны в ЕС (если до этого когда-нибудь дойдет) — это признать Косово независимым государством. По-моему, туда вообще нельзя стремиться с такими условиями, ни в коем случае.

— Когда мы разговаривали с одним чиновником в Белграде, он сказал, что «сербские анклавы в Косово находятся на положении гетто». Вы согласны с таким определением?

— В принципе согласен. В первую очередь потому, что выйти за границу анклава людям, которые там проживают, очень сложно. Особенно это было трудно сразу после войны, вот тогда они жили в настоящем гетто. Сейчас ситуация немножко расслабилась, стабилизировалась. То есть, если ты принимаешь жизнь по правилам «независимого Косово», у тебя не будет больших проблем. Если у тебя есть их документы, автомобильные номера, если ты платишь им за коммунальные услуги, то тогда будет нормально, они не будут тебя преследовать или притеснять.

— Но многие сербы ведь не хотят жить по албанским правилам?

— Не хотят, но это единственное условие, чтобы жить более-менее нормально. Есть два выбора — жить в Косово, хранить его в сердце, или же просто уехать отсюда. А если все сербы отсюда уедут, то как мы можем вообще надеяться, что Косово останется сербским?

— Как поменялась численность населения сербов в Косово с конца 1990-х?

— До войны в крае жило около 400 тысяч сербов. По последним данным, сейчас в Косово продолжают проживать около 120 тысяч. Но основная проблема в том, что сейчас молодым людям, особенно в анклавах, очень сложно найти работу. Поэтому они уезжают за границу в поисках работы, и это массовый процесс, он резко уменьшает число сербов. Албанцы тоже уезжают, но их все равно здесь намного больше. Сербы покидают страну, потому что не чувствуют себя здесь в безопасности, не могут обеспечить ее для своих детей, не могут найти работу. Вот и уезжают — или в «материковую» Сербию, или за границу, обычно в Швейцарию, Люксембург и Германию.

— Поговорим об инциденте, который произошел во время последнего полицейского рейда. На ваш взгляд, что там случилось, что стало причиной и насколько символично, что там пострадал российский представитель в Миссии ООН по Косово?

— Миссия ООН в Косово символизирует здесь международное право, и оно в итоге оказалось полностью уничтожено. Знаете, албанская полиция все это устроила под предлогом «ареста участников контрабанды». Но все арестованные почему-то оказались сотрудниками полиции, и все это могло произойти другим, мирным способом. Это их коллеги, их могли просто позвать в полицейский участок, арестовать, и все. А они подняли шум специально, чтобы напугать жителей-сербов, чтобы показать свою силу.

— Каков пропорциональный состав между сербами и албанцами в органах местной власти? Как мы поняли, в центральном Косово в органах власти работают только албанцы?

— В сербских анклавах организовано местное управление. Поскольку там большинство населения составляют сербы, то и среди сотрудников администрации сербов большинство. Все зависит от структуры населения. На всех уровнях власти в Косово сербы тоже работают, но процент их не знаю. Думаю, что Косово сегодня мультиэтническое государство и в нем есть место для всех. По крайней мере, такую «картинку» рисуют для жителей Запада.

— Если бы для урегулирования косовской проблемы политики пришли к соглашению о разделе Косово, устроило бы это сербов? Какие проблемы могут возникнуть при таком раскладе?

— Я лично с этим никогда бы не согласился. Территория Косово принадлежит республике Сербия, и все! Иначе придется согласиться с этническим принципом деления территорий, но новым государствам здесь возникать нельзя! По-моему, главным должно быть положение, что нельзя разделить Косово вообще, ни по никакому принципу. Большинство жителей Сербии разделяют мнение, что Косово целиком сербское, несмотря на то, кто именно его населяет.

— На ваш взгляд, может ли Россия более активно помогать Сербии, в том числе в вопросе Косово?

— Думаю, что да. Но это всего лишь мое личное мнение. Я не знаю, насколько Россия к этому готова. Ситуация была бы другой, если бы военный контингент российской армии остался здесь, если бы он не был выведен. Не знаю, существует ли сейчас механизм, чтобы эти солдаты вновь вернулись сюда, чтобы они были здесь дислоцированы. Этого хотят многие сербы. С другой стороны, в СМИ мы читаем, что Россия может оказать свою помощь и поддержку во всем, в том числе и военную, если понадобится.

Но Белград почему-то не обращается к РФ с такой просьбой. Для нашей власти самое главное — чтобы Россия поддерживала позицию Сербии в Совете безопасности ООН, они довольствуются только этим. А по-моему, если бы Сербия захотела, то Россия могла бы более активно участвовать во всем этом процессе, включая переговоры по Косово.