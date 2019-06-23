Владимир Путин поздравил россиян с праздником Сабантуй. События дня. ФАН-ТВ

В России отмечают Сабантуй Веселые песни, танцы и гуляния — такая атмосфера царит сегодня на Сабантуе. Ежегодный любимый в народе праздник плуга и весенних полевых работ отмечается во многих регионах России, но по традиции бурно и с особым размахом это делают в Татарстане. Здесь проходят различные концерты, спортивные турниры и конкурсы, люди пробуют блюда национальной кухни и делятся общей радостью, а особые почести достаются труженикам полей. Богатую программу Сабантуя отметил и президент России Владимир Путин, который поздравил всех с праздником: «Сердечно поздравляю вас с Сабантуем – Праздником плуга. Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует уважение к созидательному труду землепашцев, является важной, неотъемлемой частью нашего культурного кода, богатейшего исторического, духовного наследия», — Владимир Путин, президент России

«Алые паруса» на грани срыва? Другой не менее яркий праздник ожидается в Санкт-Петербурге. Тысячи выпускников из школ Северной столицы по традиции соберутся у Дворцовой площади, где увидят грандиозный концерт, красочные фейерверки и, конечно же, корабль под алыми парусами на Неве. Представление из года в год вызывает интерес не только у будущих студентов, но и более взрослой аудитории, даже среди иностранных туристов. Но вот в петербургском МВД на мероприятие пока смотрят осторожно: стражам порядка сообщили о том, что к «Алым парусам» готовится провокация — с целью нарушить общественный порядок. По некоторым данным, ее планируют активисты из движения «Весна», в связи с чем принимаются усиленные меры безопасности. Но все же хочется верить, что праздник обойдется без неприятных инцидентов.

ДТП в Китае А вот ДТП в китайской провинции Чунцин обернулось настоящей трагедией. Четверо погибли и около 20 пострадали после наезда внедорожника на толпу пешеходов в Юньяне. Как сообщают СМИ, виновник инцидента — 42-летний мужчина. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он разогнался и на машине: сел за руль, поехал по узкой улице, но явно не справился с управлением. Водителя задержали, им оказался один из местных жителей, и сейчас оперативники выясняют, был ли наезд на людей намеренным.