Владимир Путин поздравил россиян с праздником Сабантуй. События дня. ФАН-ТВ

В России отмечают Сабантуй
Веселые песни, танцы и гуляния — такая атмосфера царит сегодня на Сабантуе. Ежегодный любимый в народе праздник плуга и весенних полевых работ отмечается во многих регионах России, но по традиции бурно и с особым размахом это делают в Татарстане. Здесь проходят различные концерты, спортивные турниры и конкурсы, люди пробуют блюда национальной кухни и делятся общей радостью, а особые почести достаются труженикам полей. Богатую программу Сабантуя отметил и президент России Владимир Путин, который поздравил всех с праздником:
«Сердечно поздравляю вас с Сабантуем – Праздником плуга. Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует уважение к созидательному труду землепашцев, является важной, неотъемлемой частью нашего культурного кода, богатейшего исторического, духовного наследия», — Владимир Путин, президент России
«Алые паруса» на грани срыва?
Другой не менее яркий праздник ожидается в Санкт-Петербурге. Тысячи выпускников из школ Северной столицы по традиции соберутся у Дворцовой площади, где увидят грандиозный концерт, красочные фейерверки и, конечно же, корабль под алыми парусами на Неве. Представление из года в год вызывает интерес не только у будущих студентов, но и более взрослой аудитории, даже среди иностранных туристов. Но вот в петербургском МВД на мероприятие пока смотрят осторожно: стражам порядка сообщили о том, что к «Алым парусам» готовится провокация — с целью нарушить общественный порядок. По некоторым данным, ее планируют активисты из движения «Весна», в связи с чем принимаются усиленные меры безопасности. Но все же хочется верить, что праздник обойдется без неприятных инцидентов.
ДТП в Китае
А вот ДТП в китайской провинции Чунцин обернулось настоящей трагедией. Четверо погибли и около 20 пострадали после наезда внедорожника на толпу пешеходов в Юньяне. Как сообщают СМИ, виновник инцидента — 42-летний мужчина. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он разогнался и на машине: сел за руль, поехал по узкой улице, но явно не справился с управлением. Водителя задержали, им оказался один из местных жителей, и сейчас оперативники выясняют, был ли наезд на людей намеренным.
«Марш равенства» в Киеве
Неспокойно сегодня и в столице Украины. Киев принимает очередной «Марш равенства», главные участники которого по традиции — граждане с нетрадиционной ориентацией. Тысячи человек вышли в поддержку ЛГБТ-сообщества и равенства социальных прав. Но вот некоторые активисты своими чересчур откровенными нарядами, кажется, вызвали заметное недовольство горожан. Они ворвались в толпу, безуспешно пытаясь отобрать радужные баннеры. Но беспорядки даже не успели начаться — самых инициативных противников гей-парада полиция сразу задержала. Организаторы, кстати, пригласили на шествие и нового президента Украины Владимира Зеленского. Но он пока так и не появился.