Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Билл Гейтс признался в своей «величайшей ошибке» на посту главы Microsoft

604
0 Оставить комментарий

Билл Гейтс признался в своей «величайшей ошибке» на посту главы Microsoft

Вашингтон, 23 июня. Миллиардер Билл Гейтс рассказал о своей «величайшей ошибке» на посту руководителя компании Microsoft .

По мнению Гейтса, альтернативу iOS для мобильных устройств должна была создать именно Microsoft, а не Google, потому что в «мире есть место только для одной операционной системы, которая сможет конкурировать с Apple».

«Если у вас лишь половина приложений или 90% приложений – вы на пути к полному провалу», — пояснил Гейтс, выступая на мероприятии венчурного фонда Village Global.

Он пояснил, что победителем на рынке программного обеспечения, особенно мобильных платформ, становится компания, первой сделавшая качественный продукт. По словам Гейтса, Microsoft в какой-то момент упустила этот шанс, и победителем стал Google.

«Величайшая моя ошибка – это плохое руководство, которое не позволило Microsoft стать тем, чем является Android», — посетовал он.

Гейтс уверен, что Microsoft могла бы занять эту нишу, и это было бы для нее «естественным делом».

«Чего это стоит? 400 млрд, которые перешли бы от компании G к компании M», — добавил он.

Сооснователь Microsoft  признался, что корит себя за это до сих пор. Так или иначе, по его словам, Microsoft все равно по-прежнему ценятся на рынке, отмечает Forbes.

«Если бы сделали и это правильно [создали свою альтернативу iOS], были бы абсолютным лидером. Ну да ладно», — заключил миллиардер.

 

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров