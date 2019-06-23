Билл Гейтс признался в своей «величайшей ошибке» на посту главы Microsoft

Вашингтон, 23 июня. Миллиардер Билл Гейтс рассказал о своей «величайшей ошибке» на посту руководителя компании Microsoft .

По мнению Гейтса, альтернативу iOS для мобильных устройств должна была создать именно Microsoft, а не Google, потому что в «мире есть место только для одной операционной системы, которая сможет конкурировать с Apple».

«Если у вас лишь половина приложений или 90% приложений – вы на пути к полному провалу», — пояснил Гейтс, выступая на мероприятии венчурного фонда Village Global.

Он пояснил, что победителем на рынке программного обеспечения, особенно мобильных платформ, становится компания, первой сделавшая качественный продукт. По словам Гейтса, Microsoft в какой-то момент упустила этот шанс, и победителем стал Google.

«Величайшая моя ошибка – это плохое руководство, которое не позволило Microsoft стать тем, чем является Android», — посетовал он.

Гейтс уверен, что Microsoft могла бы занять эту нишу, и это было бы для нее «естественным делом».

«Чего это стоит? 400 млрд, которые перешли бы от компании G к компании M», — добавил он.

Сооснователь Microsoft признался, что корит себя за это до сих пор. Так или иначе, по его словам, Microsoft все равно по-прежнему ценятся на рынке, отмечает Forbes.