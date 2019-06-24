Молдавские «демократы» пытались стать большими, «как Трамп». Но не сдюжили. Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич отныне является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года. В связи с чем начал работу над документальным циклом «Смугляне-молдаване».

Причем помогают в работе ему сами местные жители, присылающие материалы непосредственно автору в личные сообщения мессенджера Telegram. То есть, по сути, на наших глазах разворачивается беспрецедентный проект в новейшей медиаистории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

В прошлой главе я вспомнил о странной «любви» молдавских силовиков к депортациям российских журналистов. Все так: настолько вошли в раж, что остановиться не могут. Вот, в июне пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну съемочной группе российского Пятого канала. Глава пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки традиционно «не располагает сведениями об инциденте».

Напомню, что ранее бравые погранцы отказали во въезде в республику съемочным группам НТВ и канала «Россия 1», а также журналистам «Комсомольской правды» и других изданий, которые планировали взять интервью у главы страны Игоря Додона.

Администрация президента Молдавии решительно осудила действия полиции, обвинив правительство в ограничении доступа журналистов к информации, а также новом выпаде в адрес РФ. Надеюсь, что обновленная власть республики наведет порядок и среди своих силовых структур; тогда уже и я с удовольствием приеду и возьму интервью у первых лиц, а также встречусь со всеми своими соавторами по нашему «сериалу».

Пока же мне остается вспоминать и (с определенной долей черного юмора) рассказывать знакомым про майский допрос в аэропорту Кишинева. Какую только ахинею у меня не спрашивали?! «Занимаетесь ли вы политикой?», «Что преподаете в институте?», «Зачем вы приехали?», «Есть ли у вас костюм с собой?», «Почему вы в тренировочных штанах?» и так далее. Молодцы, граница на замке!

Есть, правда, другая проблема — не в ту сторону закрыть границу пытались. Народ-то валит. Свой. В этом году даже не смогли наскрести достаточно абитуриентов в кишиневские вузы — все разъехались кто куда. Зато есть и те, кто остались. Или приехали, но по соседству.

Тут вот экс-президент Грузии Михаил Саакашвили… порекомендовал «быстрее сажать» олигарха Влада Плахотнюка. Совет хороший, но социальные сети отреагировали на это неожиданно остро и болезненно.

«…пусть на этом батоно Михо заткнется и вообще в сторону Молдовы не смотрит. У него вон целая Украина есть для экспериментов».

Сложно спорить…

И еще один анекдот из жизни я обязан вам рассказать. Пока в Молдавии было двоевластие и шла борьба за признание легитимности, каждая сторона пыталась делать те или иные «политические ходы». Евросоюз встал на сторону новой коалиции. Россия, как ни странно, тоже. А вот США в первые дни не определились, Израиль — тоже. И вот тут-то правительство Павла Филипа и попыталось «зажечь»: собралось и решило перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Как Трамп, как большие. Кажется — до того ли было тогда? Решение довольно спорное, да и вообще в стране кавардак. И что молдаванам этот Иерусалим?.. Ан нет, цель понятна — чтобы их полюбили указанные мною выше два государства. Не успели. Но у меня вопрос остался: что со всем этим теперь делать новому правительству, которое объявило себя «прозападным»? Загадка…

Теперь интересное, но другое. Новая власть стала потихоньку разбирать разные секретные документы и обалдела. Извините, другого слова нет. Оказалось, что в последние годы власти (действовавшие тогда в интересах олигарха Плахотнюка) провели настоящую кампанию по перехвату и прослушке противников «демократического» (от названия партии) правительства. Операция проходила под флагом трех уголовных дел под общим лейблом «Индиго», основанных на сообщениях в Facebook или пресс-конференциях. В сухом остатке: 52 человека, в том числе политики, представители гражданского общества и даже журналисты, оказались под наблюдением прокуроров и полицейских.

В дополнение к перехвату телефонных разговоров некоторые из них также попали под контроль личной жизни (микрофоны и видеокамеры были установлены в их домах). Журналистский расследовательский портал RISE Moldova получил набор данных, показывающих масштабы операции. Существует почти 600 проектов постановлений, протоколов, судебных приказов и разрешительных мандатов, подтверждающих то, что я написал выше. Документы также дополняются более чем 200 DVD с перехваченными телефонными разговорами. Так и жили.

Правильно сказал в своем обращении к нации 17 июня президент Молдавии Игорь Додон.

«14 июня 2019 года для Молдовы начался новый исторический этап. Преступный режим, который почти 10 лет терзал нашу Молдову, был разгромлен. Нам выпал исторический шанс, и мы должны его использовать».

Посмотрим, как получится; я лично «болею», чтобы срослось. Хотя обязан процитировать и классика.

«Самомнение и высокомерие являются матерью и сестрой молдаванина… Они дерзки, вспыльчивы, легко возбуждаются и вступают в ссору. Однако они отходчивы, быстро остывают и мирятся со своими противниками… У них что на сердце, то и на языке, как легко они забывают вражду, так же недолго сохраняют память о дружбе. Не прочь хорошо выпить, но и не пропадают без вина. Молдаване не знают меры в своих чувствах. При успехе становятся заносчивыми, при неудаче падают духом… они мятежны и непостоянны, и если не угрожает внешний враг, легко соблазняются на бунты против своих начальников и нередко даже против самого господаря».

Честное слово, не я придумал. Это Дмитрий Кантемир, «Описание Молдавии» (глава XVII «О нравах молдаван»).

И последнее. Я уже писал о том, как спешно покинул страну олигарх Плахотнюк, явно успел он вывезти много ценного. В личный самолет поместилось не все. А тут бац — и новость за пятницу: в Средиземном море, в испанской акватории был задержан корабль ELG под молдавским флагом и с украинским экипажем. Причем на борту судна обнаружили… 10 тонн наркотиков. Задержание судна — финал совместной операции Италии, Турции, Франции и Координационного центра по борьбе с наркотиками в Средиземном море. Поздравляю! Почему рассказываю об этом здесь? Да просто «злые языки» говорят, что плавсредство принадлежит главному молдавскому «Плахишу», то есть уже неоднократно упомянутому мной олигарху. И вроде бы оно такое бродит по морям не одно… Впрочем, будут подробности — обязательно отпишусь. Ну а пока… в следующей главе я наконец-то расскажу вам о членах Конституционного суда республики — о том, «кто чей», как туда попал и какими «достижениями» на ниве «демократизации» своей страны отметился.

Первая часть цикла: https://riafan.ru/1180765-moldavskie-pitushki-protiv-rossiiskikh-zhurnalistov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Вторая часть цикла: https://riafan.ru/1180896-kak-zakonodatelnye-shory-meshayut-moldavskoi-paskude-vzyat-vlast-kolonka-aleksandra-malkevicha

Третья часть цикла: https://riafan.ru/1181335-moldavskie-kibersoldaty-na-strazhe-rodnogo-obezyannika-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четвертая часть цикла: https://riafan.ru/1181420-strashennyi-kuklovod-ili-v-chikh-rukakh-nakhoditsya-moldaviya-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятая часть цикла: https://riafan.ru/1183766-grantoedy-na-strazhe-velikoi-moldavskoi-tainy-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестая часть цикла: https://riafan.ru/1184210-v-evropu-s-chuzhim-pasportom-ili-velikorumynskie-ponty-moldavskikh-patriotov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Седьмая часть цикла: https://riafan.ru/1184751-velikie-moldavskie-okkupanty-to-li-my-ikh-to-li-oni-ukrainu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Восьмая часть цикла: https://riafan.ru/1185305-karer-i-karera-plemyannika-plakhotnyuka-kto-otpravit-oligarkha-po-etapu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Девятая часть цикла: https://riafan.ru/1185772-v-moldavii-perevorot-a-my-preduprezhdali-kolonka-aleksandra-malkevicha

Десятая часть цикла: https://riafan.ru/1185743-v-moldavii-perevorot-syadut-vse-ili-s-odnoi-storony-ili-s-drugoi-kolonka-aleksandra-malkevicha

Одиннадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1186383-s-kem-spal-igor-dodon-ili-zheleznye-ponty-staroi-vlasti-v-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двенадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189313-za-lupu-ne-spryacheshsya-usatyi-moldavskii-chekist-nakazhet-plokhisha-kolonka-aleksandra-malkevicha