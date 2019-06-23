Косачев назвал ответственного за протесты в Грузии

Москва, 23 июня. Власти Грузии переложили на РФ ответственность за случившиеся в стране беспорядки и провокации. Соответствующее заявление сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

На своей странице в социальной сети Facebook Косачев написал, что грузинские власти сделали это «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».

«Грузинские власти, несущие полную ответственность за организацию и проведение сессии Межпарламентской ассамблеи православия, откровенно струсили под натиском оппозиции и эту ответственность с себя мгновенно сбросили. И грузинские власти, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили эту ответственность на Россию — безосновательно по сути и оскорбительно по форме», — отметил он.

С точки зрения Косачева, Российская Федерация была вынуждена принять все необходимые меры ограничения.

«Президент России не мог поступить иначе, потому что ответственность за происходящее, сброшенная Тбилиси на Москву, вынужденно перешла к нему», — объяснил глава комитета Совета Федерации по международным делам.

Он заметил, что «определение «Россия — враг», произнесенное президентом Грузии, «моментально превратило всех без исключения россиян, приезжающих в Грузию, в оккупантов и в пятую колонну».

«Выход в том, что Грузия как нация справилась со своими радикалами, одномоментно превратившими в пепел любые рассказы о грузинском гостеприимстве, и в том, чтобы Грузия как государство нашла в себе мужество исправить эмоциональные, но от этого не менее трагичные и разрушительные ошибки собственных властей, совершенные в этот день», — резюмировал Косачев.

Напомним, накануне в Грузии начались массовые беспорядки, в которых пострадали сотни человек. Президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Эксперты уверены, что к организации беспорядков могут быть причастны США. Об этом свидетельствуют высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он ранее заявил, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий». Также за провокациями в Грузии могут стоять финансируемый Вашингтоном фонд «Свободная Россия» и Агентство США по международному развитию.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что российские туристы должны приезжать в страну, а решать проблемы следует политикам. Ее словам прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, туристы из РФ должны в первую очередь чувствовать себя в безопасности.