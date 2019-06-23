Главу штаба армии Эфиопии убили во время попытки переворота

Аддис-Абеба, 23 июня. Руководитель штаба армии Эфиопии Сеаре Меконнен был убит через несколько часов после попытки захвата власти в штате Амхара. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра страны.

Ранее стало известно, что Меконнен пострадал в тот момент, когда собирался помешать попытке переворота в штате.

По словам пресс-секретаря главы правительства страны Биллен Сейюм, «ударный отряд» под руководством начальника службы безопасности штата Амхара Асамину Циге вторгся на заседание в правительственное здание в субботу днем и начал стрельбу, в результате ранения получил глава штата Меконнен.

В субботу начальник штаба армии Сеаре Меконнен и еще один генерал в отставке были убиты их охранниками, передает агентство.