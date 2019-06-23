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Болтон заявил, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным на саммите G20 в Японии

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Болтон заявил, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным на саммите G20 в Японии

Тель-Авив, 23 июня. Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

«Президент Трамп с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите «двадцатки» в японской Осаке», — сказал Болтон, видеозапись выступления которого распространила канцелярия Нетаньяху.

Джон Болтон также отметил, что прибыл в Иерусалим в рамках запланированной ранее трехсторонней встречи России, США и Израиля. Он добавил, что нынешнее развитие в регионе делает этот разговор «еще более своевременным». Болтон выразил надежду, что в ближайшие несколько дней стороны смогут заложить «основу для переговоров».

«Сильные отношения премьер-министра Нетаньяху с обоими президентами — Путиным и Трампом… — повышают шансы на успех и на большее согласование политики этих трех великих стран по критически важным вопросам безопасности», — отметил Болтон.

Ранее СМИ сообщили, что советник президента США обсудит безопасность в регионе с советником по национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают важными переговоры в Иерусалиме. По его словам, на встрече планируется обсудить ближневосточное урегулирование, процесс урегулирования в Сирии, а также «другие вопросы, которые стороны посчитают необходимым обсудить».

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Автор: Регина Пак
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