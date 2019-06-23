Рогозин показал на видео, как строят вторую очередь космодрома «Восточный»

Москва, 23 июня. Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин показал на видео строительство второй очереди космодрома «Восточный».

Запись была опубликована в официальном микроблоге Рогозина в Twitter. На первом ролике можно видеть, как строители разрабатывают котлован под универсальный стартовый комплекс. На второй записи происходит выборка грунта под сети глубокого заложения.

Рогозин уточнил, что на стартовый комплекс включает стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, а также инженерный центр и командный пункт.

«Все под землей», — написал он.

В описании ко второму видео Рогозин отметил, что в рамках второй очереди строительства продолжается мобилизация строителей и техники.