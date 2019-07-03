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Пара из Петербурга доказала, что инвалидная коляска не приговор

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Двое жителей Петербурга доказали, что инвалидная коляска не приговор

Виталий и Янина и представить не могли, что между ними много общего. Оба после несчастных случаев оказались прикованными к инвалидным коляскам, но, несмотря на это, не сдались, продолжили жить привычной жизнью и не чувствуют, что ограничены в возможностях. 

Янина Банник родилась в Вологодской области, в селе Борисово-Судское. В другой стране, в Харьковской области, жил Виталий. Парень, как и его будущая спутница, вел обычную беззаботную жизнь, пока с ним не произошел страшный случай. 

«Когда мне было 15 лет, я упала с третьего этажа в шахту лифта. А моему мужу было 16, когда на него обрушилась кирпичная стена и сломала шею, — поделилась героиня. — Обоим врачи сказали, что вернуть способность ходить не получится».  

Двое жителей Петербурга доказали, что инвалидная коляска не приговор

Травмы, которые получили молодые люди, стали для них не только концом привычной жизни, но и началом нового этапа. 

«Конечно, адаптироваться было сложно, ведь твоя жизнь меняется кардинально. Сначала думаешь, что все, это конец, жизни больше нет, а впереди только бесконечное пребывание в больнице на реабилитации. Все это время в голове крутится только один вопрос: «Когда я буду ходить?» Я думала, что, пока не восстановлюсь, не буду счастлива. Так жизнь откладывается на потом, — продолжила свой рассказ Янина. — Но проходит время, месяц, год, и ты понимаешь: человек — такое существо, которое может приспособиться к чему угодно. А потом я встретила Виталика, он помог мне снова начать жить». 

Двое жителей Петербурга доказали, что инвалидная коляска не приговор

Познакомились ребята шесть лет назад в одной из социальных сетей. Тогда Янине было всего 18 лет, а ее другу по переписке 21 год. Молодые люди быстро нашли общий язык, а первую встречу, после нескольких месяцев ежедневного общения, решили провести во время отдыха в Крыму, в спинальном санатории имени академика Бурденко.

«Отношения быстро развивались. После личной встречи мы поняли, что идеально подходим друг другу, и через год Виталик сделал мне предложение, — рассказала девушка. — Мы решили переехать в Петербург. Ну как решили... После окончания школы для дальнейшего обучения я выбрала ИНЖЭКОН, поэтому вместе со своей семьей переехала в Петербург. А потом сюда перебрался мой будущий муж». 

Двое жителей Петербурга доказали, что инвалидная коляска не приговор

В Петербурге ребята смогли найти работу. Янина устроилась интернет-маркетологом, а Виталий, ранее выучившийся на компьютерного инженера в Харьковском политехническом институте, нашел себе место в сфере IT. Каждый выходной молодые люди предпочитают проводить активно и с пользой. Так, Виталий вступил в команду регби на колясках, а Янина до недавнего времени принимала активное участие в социальных проектах «Цветущие» и «Небо без границ». Кроме того, пара прыгала с парашютом, летала на дельтапланах и пробовала свои возможности и в других спортивных направлениях.

Двое жителей Петербурга доказали, что инвалидная коляска не приговор

«Спустя два года после свадьбы мы узнали, что в нашей семье ожидается пополнение, — поделилась своей радостью собеседница ФАН. — Я решила завести свой блог, чтобы показать — все ограничения у нас в голове. Коляска может стать трамплином к новым возможностям, главное — принять себя нового». 

Сейчас супружеская пара строит планы на будущее: быть счастливыми, достойными родителями, путешествовать, поэтому готовятся войти в проект «Туризм без границ», и продолжать заниматься любимым делом.

Двое жителей Петербурга доказали, что инвалидная коляска не приговор

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Автор: Андрей Пирогов
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