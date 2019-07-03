Пара из Петербурга доказала, что инвалидная коляска не приговор

Виталий и Янина и представить не могли, что между ними много общего. Оба после несчастных случаев оказались прикованными к инвалидным коляскам, но, несмотря на это, не сдались, продолжили жить привычной жизнью и не чувствуют, что ограничены в возможностях.

Янина Банник родилась в Вологодской области, в селе Борисово-Судское. В другой стране, в Харьковской области, жил Виталий. Парень, как и его будущая спутница, вел обычную беззаботную жизнь, пока с ним не произошел страшный случай.

«Когда мне было 15 лет, я упала с третьего этажа в шахту лифта. А моему мужу было 16, когда на него обрушилась кирпичная стена и сломала шею, — поделилась героиня. — Обоим врачи сказали, что вернуть способность ходить не получится».

Травмы, которые получили молодые люди, стали для них не только концом привычной жизни, но и началом нового этапа.

«Конечно, адаптироваться было сложно, ведь твоя жизнь меняется кардинально. Сначала думаешь, что все, это конец, жизни больше нет, а впереди только бесконечное пребывание в больнице на реабилитации. Все это время в голове крутится только один вопрос: «Когда я буду ходить?» Я думала, что, пока не восстановлюсь, не буду счастлива. Так жизнь откладывается на потом, — продолжила свой рассказ Янина. — Но проходит время, месяц, год, и ты понимаешь: человек — такое существо, которое может приспособиться к чему угодно. А потом я встретила Виталика, он помог мне снова начать жить».

Познакомились ребята шесть лет назад в одной из социальных сетей. Тогда Янине было всего 18 лет, а ее другу по переписке 21 год. Молодые люди быстро нашли общий язык, а первую встречу, после нескольких месяцев ежедневного общения, решили провести во время отдыха в Крыму, в спинальном санатории имени академика Бурденко.

«Отношения быстро развивались. После личной встречи мы поняли, что идеально подходим друг другу, и через год Виталик сделал мне предложение, — рассказала девушка. — Мы решили переехать в Петербург. Ну как решили... После окончания школы для дальнейшего обучения я выбрала ИНЖЭКОН, поэтому вместе со своей семьей переехала в Петербург. А потом сюда перебрался мой будущий муж».

В Петербурге ребята смогли найти работу. Янина устроилась интернет-маркетологом, а Виталий, ранее выучившийся на компьютерного инженера в Харьковском политехническом институте, нашел себе место в сфере IT. Каждый выходной молодые люди предпочитают проводить активно и с пользой. Так, Виталий вступил в команду регби на колясках, а Янина до недавнего времени принимала активное участие в социальных проектах «Цветущие» и «Небо без границ». Кроме того, пара прыгала с парашютом, летала на дельтапланах и пробовала свои возможности и в других спортивных направлениях.

«Спустя два года после свадьбы мы узнали, что в нашей семье ожидается пополнение, — поделилась своей радостью собеседница ФАН. — Я решила завести свой блог, чтобы показать — все ограничения у нас в голове. Коляска может стать трамплином к новым возможностям, главное — принять себя нового».

Сейчас супружеская пара строит планы на будущее: быть счастливыми, достойными родителями, путешествовать, поэтому готовятся войти в проект «Туризм без границ», и продолжать заниматься любимым делом.